AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии

На международной промышленной выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, компания AvtoVAZ представила широкой публике свой новый флагманский кроссовер — модель Lada Azimut. Этот автомобиль является одним из важнейших проектов российского автопрома на ближайшие годы, знаменуя собой выход бренда на новый уровень не только в дизайне, но и в технических возможностях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На выставочном стенде Lada Azimut был представлен в новом темно-синем цвете под названием «Серенада». Автомобильные эксперты отмечают, что такое цветовое решение — сочетание синего кузова и серебристых задних стоек — напоминает стиль дизайна модели Hyundai Крета, которая ранее была очень популярна на российском рынке. Это может быть визуальной стратегией, направленной на повышение конкурентоспособности нового кроссовера в своем сегменте.

Технические характеристики и силовые агрегаты

Согласно данным иксбт.ком, начало продаж Lada Azimut запланировано на четвертый квартал 2026 года. По словам президента AvtoVAZ Максима Соколова, модель выйдет на рынок с тремя вариантами бензиновых двигателей. Это атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра (122 и 135 л.с. соответственно), а также новинка для компании — 1,5-литровый турбомотор (150 л.с.).

Для автомобильного рынка Узбекистана бренд Lada традиционно остается интересным. Несмотря на то, что в последние годы доминируют BYD и другие китайские бренды, доступность сервисного обслуживания и запчастей для моделей Lada остается важным фактором для местных водителей. Оснащение модели Azimut турбомотором позволит ей на равных конкурировать с современными кроссоверами.

Гибридная технология и рекордные показатели

Самой обсуждаемой частью проекта является гибридная версия Lada Azimut. В настоящее время инженеры компании работают над полноприводным (4WD) гибридом. По предварительным данным, суммарная мощность этой силовой установки достигнет 390 лошадиных сил (290 кВт), что сделает его самым мощным серийным автомобилем в истории Lada.

Динамические показатели гибридной версии также впечатляют: автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Что немаловажно, ожидается, что при полном заряде и полном баке кроссовер сможет преодолеть до 1100 километров. Этот показатель является очень привлекательным предложением для водителей, предпочитающих дальние поездки.

Хотя цены на новую модель пока не объявлены, очевидно, что она станет самой дорогой и технологически оснащенной моделью бренда. С помощью этой модели AvtoVAZ стремится укрепить свои позиции не только на внутреннем рынке, но и в странах СНГ.