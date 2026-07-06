AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии

·27·Авто
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии

На международной промышленной выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, компания AvtoVAZ представила широкой публике свой новый флагманский кроссовер — модель Lada Azimut. Этот автомобиль является одним из важнейших проектов российского автопрома на ближайшие годы, знаменуя собой выход бренда на новый уровень не только в дизайне, но и в технических возможностях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На выставочном стенде Lada Azimut был представлен в новом темно-синем цвете под названием «Серенада». Автомобильные эксперты отмечают, что такое цветовое решение — сочетание синего кузова и серебристых задних стоек — напоминает стиль дизайна модели Hyundai Крета, которая ранее была очень популярна на российском рынке. Это может быть визуальной стратегией, направленной на повышение конкурентоспособности нового кроссовера в своем сегменте.

Технические характеристики и силовые агрегаты

Согласно данным иксбт.ком, начало продаж Lada Azimut запланировано на четвертый квартал 2026 года. По словам президента AvtoVAZ Максима Соколова, модель выйдет на рынок с тремя вариантами бензиновых двигателей. Это атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра (122 и 135 л.с. соответственно), а также новинка для компании — 1,5-литровый турбомотор (150 л.с.).

Для автомобильного рынка Узбекистана бренд Lada традиционно остается интересным. Несмотря на то, что в последние годы доминируют BYD и другие китайские бренды, доступность сервисного обслуживания и запчастей для моделей Lada остается важным фактором для местных водителей. Оснащение модели Azimut турбомотором позволит ей на равных конкурировать с современными кроссоверами.

Гибридная технология и рекордные показатели

Самой обсуждаемой частью проекта является гибридная версия Lada Azimut. В настоящее время инженеры компании работают над полноприводным (4WD) гибридом. По предварительным данным, суммарная мощность этой силовой установки достигнет 390 лошадиных сил (290 кВт), что сделает его самым мощным серийным автомобилем в истории Lada.

Динамические показатели гибридной версии также впечатляют: автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Что немаловажно, ожидается, что при полном заряде и полном баке кроссовер сможет преодолеть до 1100 километров. Этот показатель является очень привлекательным предложением для водителей, предпочитающих дальние поездки.

Хотя цены на новую модель пока не объявлены, очевидно, что она станет самой дорогой и технологически оснащенной моделью бренда. С помощью этой модели AvtoVAZ стремится укрепить свои позиции не только на внутреннем рынке, но и в странах СНГ.

LadaAvtoVAZLada AzimutКроссоверАвтомобиль
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Bentley официально анонсировала свой первый электромобиль модели ТоркалBentley официально анонсировала свой первый электромобиль модели ТоркалСегодня, 17:27Резкий рост на автомобильном рынке: продажи электротранспорта приближаются к рекордному уровнюРезкий рост на автомобильном рынке: продажи электротранспорта приближаются к рекордному уровнюСегодня, 15:28Бренд Скйвелл покидает британский рынок: импортер прекратил деятельностьБренд Скйвелл покидает британский рынок: импортер прекратил деятельностьСегодня, 14:24Способы снижения налогов на служебный автомобиль: Эра электромобилей наступилаСпособы снижения налогов на служебный автомобиль: Эра электромобилей наступилаСегодня, 13:21Toyota обновила Королла Кросс в стиле Land CruiserToyota обновила Королла Кросс в стиле Land CruiserСегодня, 09:57Готовится к презентации кроссовер нового поколения, который заменит Range Rover ВеларГотовится к презентации кроссовер нового поколения, который заменит Range Rover ВеларСегодня, 09:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилей
BMW нашла революционное решение в производстве водородных автомобилей
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний