Genesis представила свой крупнейший электромобиль ГВ90

Южнокорейский автомобильный бренд Genesis официально представил свою новую флагманскую модель — кроссовер ГВ90, призванный укрепить позиции компании на международном рынке. Этот роскошный электромобиль, ставший серийной версией концепта Неолун, представленного в 2024 году, оказался крупнейшим и самым дорогим автомобилем в истории компании. По данным иксбт.ком, новинка претендует на статус крупнейшего полностью электрического автомобиля, который будет продаваться на европейском рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Этот кроссовер открывает новый этап развития бренда Genesis на рынке автомобилей класса люкс. Презентация модели состоялась в год, когда исполнилось 10 лет с момента выпуска компанией своего первого специализированного лимузина Г90. По словам президента Hyundai Мотор Груп Хосе Муньоса, ГВ90 станет важным шагом, открывающим для бренда совершенно новую страницу, и отражает долгосрочную стратегию компании, направленную на инновации и совершенство.

Минималистичный дизайн и внушительные размеры

По внешним габаритам Genesis GV90, конкурирующий с ультрароскошными кроссоверами Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, достигает почти 5,3 метра в длину. Он крупнее и других кроссоверов концерна — Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Автомобиль построен на новой модульной архитектуре электромобилей еМП (Электрик Мобилитй Приме), разработанной Hyundai Мотор Груп специально для флагманских моделей.

Ожидается, что минималистичный и солидный экстерьер модели определит облик всех будущих новых автомобилей Genesis. Огромные размеры кузова и колёсная база длиной 3245 миллиметров позволили создать просторное и комфортное пространство для пассажиров. Полностью ровный пол ещё больше увеличил объём свободного места в салоне.

Салон уровня частного самолёта

Модель ГВ90 будет предлагаться покупателям в двух вариантах салона: традиционной семиместной версии и ВИП-конфигурации на четыре места в комплектации высшего уровня Неолун. Последний вариант оснащён поворотными передними сиденьями и дверями без центральных стоек, открывающимися назад. Благодаря этому уникальному механизму дверей пассажиры заднего ряда смогут гораздо удобнее садиться в автомобиль и выходить из него, располагая большим пространством.

Салон, созданный в соответствии с традиционной политикой компании, основанной на гостеприимстве, отделан высококачественными материалами и дополнен оригинальной системой окружающего освещения, а также аудиосистемой Банг & Олуфсен с 25 динамиками. Акустическая система поддерживает функцию Виртуал Венуе, способную с высокой точностью воссоздавать в салоне акустику таких известных площадок, как Бостонский симфонический зал или стадион Уэмбли. Продажи на европейском рынке планируется начать в следующем году.