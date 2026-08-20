Genesis представила свой крупнейший электромобиль ГВ90

·33·Авто
Genesis представила свой крупнейший электромобиль ГВ90

Южнокорейский автомобильный бренд Genesis официально представил свою новую флагманскую модель — кроссовер ГВ90, призванный укрепить позиции компании на международном рынке. Этот роскошный электромобиль, ставший серийной версией концепта Неолун, представленного в 2024 году, оказался крупнейшим и самым дорогим автомобилем в истории компании. По данным иксбт.ком, новинка претендует на статус крупнейшего полностью электрического автомобиля, который будет продаваться на европейском рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Этот кроссовер открывает новый этап развития бренда Genesis на рынке автомобилей класса люкс. Презентация модели состоялась в год, когда исполнилось 10 лет с момента выпуска компанией своего первого специализированного лимузина Г90. По словам президента Hyundai Мотор Груп Хосе Муньоса, ГВ90 станет важным шагом, открывающим для бренда совершенно новую страницу, и отражает долгосрочную стратегию компании, направленную на инновации и совершенство.

Минималистичный дизайн и внушительные размеры

По внешним габаритам Genesis GV90, конкурирующий с ультрароскошными кроссоверами Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, достигает почти 5,3 метра в длину. Он крупнее и других кроссоверов концерна — Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Автомобиль построен на новой модульной архитектуре электромобилей еМП (Электрик Мобилитй Приме), разработанной Hyundai Мотор Груп специально для флагманских моделей.

Ожидается, что минималистичный и солидный экстерьер модели определит облик всех будущих новых автомобилей Genesis. Огромные размеры кузова и колёсная база длиной 3245 миллиметров позволили создать просторное и комфортное пространство для пассажиров. Полностью ровный пол ещё больше увеличил объём свободного места в салоне.

Салон уровня частного самолёта

Модель ГВ90 будет предлагаться покупателям в двух вариантах салона: традиционной семиместной версии и ВИП-конфигурации на четыре места в комплектации высшего уровня Неолун. Последний вариант оснащён поворотными передними сиденьями и дверями без центральных стоек, открывающимися назад. Благодаря этому уникальному механизму дверей пассажиры заднего ряда смогут гораздо удобнее садиться в автомобиль и выходить из него, располагая большим пространством.

Салон, созданный в соответствии с традиционной политикой компании, основанной на гостеприимстве, отделан высококачественными материалами и дополнен оригинальной системой окружающего освещения, а также аудиосистемой Банг & Олуфсен с 25 динамиками. Акустическая система поддерживает функцию Виртуал Венуе, способную с высокой точностью воссоздавать в салоне акустику таких известных площадок, как Бостонский симфонический зал или стадион Уэмбли. Продажи на европейском рынке планируется начать в следующем году.

GenesisЭлектромобильКроссоверАвтоновостиHyundai
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китайские автомобили заняли пятую часть рынка ВеликобританииКитайские автомобили заняли пятую часть рынка ВеликобританииСегодня, 10:24В США установлен новый абсолютный рекорд по стоимости самого дорогого автомобиляВ США установлен новый абсолютный рекорд по стоимости самого дорогого автомобиляВчера, 18:39Пятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом обликеПятое поколение Hyundai Tucson представлено в полностью новом обликеВчера, 13:28В Великобритании создают автономный грузовик без кабиныВ Великобритании создают автономный грузовик без кабиныВчера, 11:53Джерри Макговерн рассказал о жизни после эпохи Range RoverДжерри Макговерн рассказал о жизни после эпохи Range RoverВчера, 10:51Будущее бренда Mini в составе BMW под вопросомБудущее бренда Mini в составе BMW под вопросомВчера, 09:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене
Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Главный секрет китайского автопрома: универсальные детали
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке
Nissan Qashqai е-Повер установил рекорд, проехав 2000 километров на одном баке
BYD вывела на британский рынок новый гибридный кроссовер мощностью 402 лошадиные силы
BYD вывела на британский рынок новый гибридный кроссовер мощностью 402 лошадиные силы
В России будут выпускать новый внедорожник Соллерс С9: масштабные изменения на заводе УАЗ
В России будут выпускать новый внедорожник Соллерс С9: масштабные изменения на заводе УАЗ