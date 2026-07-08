Когда речь заходит о китайской автомобильной промышленности, многие придерживаются мнения, что эти компании существуют исключительно за счет государственных субсидий и не приносят прибыли. Однако последние финансовые показатели доказывают ошибочность этого мнения. В частности, бренд Chery произвел настоящий фурор в отрасли, превзойдя европейского гиганта Volkswagen Груп по своей финансовой эффективности. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным издания Autocar, чистая рентабельность прибыли Chery оказалась в три раза выше, чем у крупнейших европейских автопроизводителей. В прошлом году компания получила прибыль в размере около 2 миллиардов фунтов стерлингов, что свидетельствует о значительном укреплении ее позиций на мировом рынке. Этот показатель резко контрастирует на фоне таких стартапов, как Nio и Xpeng, которые еще не вышли на прибыльность.

Секрет низкой цены и высокой рентабельности

Одним из ключевых факторов успеха Chery является оптимизация производственных затрат и масштабная экспортная политика. Компания умудряется получать рекордную прибыль, продавая кроссоверы, стоимость которых оценивается всего в 12 тысяч фунтов стерлингов. Это создает серьезную угрозу для западных производителей, которым сложно работать с прибылью в данном ценовом сегменте.

На рынке Узбекистана бренд Chery также успел занять одну из лидирующих позиций со своей линейкой моделей Тигго и Арризо. Баланс спроса и предложения на местном рынке, а также расширение сервисного обслуживания положительно влияют на региональные доходы бренда. Китайский производитель проводит агрессивную политику не только в сегменте электромобилей, но и в сегменте автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и гибридов.

Серьезное предупреждение для европейских брендов

Volkswagen и другие европейские бренды долгое время считали рост китайских компаний временным явлением. Однако финансовая устойчивость таких компаний, как BYD и Chery, показывает, что эта конкуренция носит долгосрочный характер. Благодаря вертикально интегрированной производственной цепочке Chery удалось значительно снизить себестоимость комплектующих.

Эксперты отмечают, что если европейский автопром не пересмотрит структуру своих затрат, то в ближайшие годы продолжит терять долю рынка. На примере Chery видно, что производство доступных автомобилей не означает низкую прибыль. Напротив, благодаря правильно выстроенной логистике и технологическим процессам можно лидировать на мировом рынке даже с бюджетными моделями.

В заключение можно сказать, что прибыль Chery в размере 2 миллиардов фунтов знаменует собой вступление китайского автопрома в новую эру. Теперь они конкурируют на равных с сильнейшими концернами мира не только по объемам, но и по качеству и финансовой эффективности.