В Ташкенте начала работу комиссия по вопросам отключения электроэнергии

Для выяснения причин аварийных отключений электроэнергии в Ташкенте была создана специальная комиссия. На совещании с участием Администрации Президента и Генеральной прокуратуры были определены меры по стабилизации энергосистемы в условиях аномальной жары и высоких нагрузок.

Теперь основное внимание будет уделено состоянию оборудования, качеству сетей, готовности аварийных бригад и коррупционным рискам в сфере.

Будут проверены причины отключений электроэнергии

Специальная комиссия изучит состояние электрооборудования и сетей в столице.

В рамках проверки будут оценены:

качество работ по реконструкции;

работа систем защиты;

готовность оборудования к высоким нагрузкам;

причины возникновения аварий.

Целью данного процесса является выявление технических и организационных недостатков, приведших к перебоям в электроснабжении.

Сотрудники отрасли пройдут аттестацию

На совещании было определено внедрение принципа абсолютной нетерпимости к коррупции в энергетической системе.

Дано поручение уволить сотрудников, судимых за преступления, связанные с коррупцией, а в некоторых регионах — провести широкомасштабную аттестацию.

В частности, было отмечено, что деятельность сотрудников системы в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях будет взята под особый контроль.

Аварийные бригады будут приведены в состояние готовности

В условиях летних пиковых нагрузок поставлена задача усилить работу колл-центров для оперативного реагирования на обращения населения.

Также:

будет обеспечена постоянная готовность аварийных бригад;

будет создан запас необходимой техники и запчастей;

будет повышена скорость реагирования на аварийные отключения.

На крупных предприятиях будет усилено энергосбережение

Дано поручение ускорить внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях с высоким уровнем потребления электроэнергии.

Эта мера направлена на снижение нагрузки на сеть во время пиковых периодов и обеспечение стабильного электроснабжения для населения.

На руководителей возложена персональная ответственность

Было заявлено, что руководители ответственных ведомств будут нести персональную ответственность за сокращение дебиторской задолженности и результаты подготовки к осенне-зимнему сезону.

Отключения электроэнергии в Ташкенте теперь рассматриваются не просто как аварии, а как серьезный сигнал, вскрывающий технические, управленческие и кадровые проблемы в системе.