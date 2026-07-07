В Ташкенте начала работу комиссия по вопросам отключения электроэнергии
Для выяснения причин аварийных отключений электроэнергии в Ташкенте была создана специальная комиссия. На совещании с участием Администрации Президента и Генеральной прокуратуры были определены меры по стабилизации энергосистемы в условиях аномальной жары и высоких нагрузок.
Теперь основное внимание будет уделено состоянию оборудования, качеству сетей, готовности аварийных бригад и коррупционным рискам в сфере.
Будут проверены причины отключений электроэнергии
Специальная комиссия изучит состояние электрооборудования и сетей в столице.
В рамках проверки будут оценены:
качество работ по реконструкции;
работа систем защиты;
готовность оборудования к высоким нагрузкам;
причины возникновения аварий.
Целью данного процесса является выявление технических и организационных недостатков, приведших к перебоям в электроснабжении.
Сотрудники отрасли пройдут аттестацию
На совещании было определено внедрение принципа абсолютной нетерпимости к коррупции в энергетической системе.
Дано поручение уволить сотрудников, судимых за преступления, связанные с коррупцией, а в некоторых регионах — провести широкомасштабную аттестацию.
В частности, было отмечено, что деятельность сотрудников системы в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях будет взята под особый контроль.
Аварийные бригады будут приведены в состояние готовности
В условиях летних пиковых нагрузок поставлена задача усилить работу колл-центров для оперативного реагирования на обращения населения.
Также:
будет обеспечена постоянная готовность аварийных бригад;
будет создан запас необходимой техники и запчастей;
будет повышена скорость реагирования на аварийные отключения.
На крупных предприятиях будет усилено энергосбережение
Дано поручение ускорить внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях с высоким уровнем потребления электроэнергии.
Эта мера направлена на снижение нагрузки на сеть во время пиковых периодов и обеспечение стабильного электроснабжения для населения.
На руководителей возложена персональная ответственность
Было заявлено, что руководители ответственных ведомств будут нести персональную ответственность за сокращение дебиторской задолженности и результаты подготовки к осенне-зимнему сезону.
Отключения электроэнергии в Ташкенте теперь рассматриваются не просто как аварии, а как серьезный сигнал, вскрывающий технические, управленческие и кадровые проблемы в системе.
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