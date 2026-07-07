«Кольца развода», которые носят после расставания, стали трендом

·56·Мир
«Кольца развода», которые носят после расставания, стали трендом

В последнее время в мире среди женщин набирает популярность новый тренд, получивший название «кольцо развода» (диворке ринг). Теперь многие женщины вместо того, чтобы продавать обручальное кольцо или убирать его в шкатулку, переделывают его в новое украшение, символизирующее новый этап жизни.

Блогер из Флориды Деб Марино также приняла такое решение. Она сохранила бриллиант из своего обручального кольца и добавила к нему сапфир, символизирующий её дочь. На создание нового кольца ушло около 3 тысяч долларов.

«Я не хотела просто прятать его в коробку. Бриллианты очень ценны», — говорит она.

Вид на золотые кольца с бриллиантами рядом друг с другом.

Специалисты отмечают, что стоимость перепродажи обручальных колец обычно составляет около 30 процентов от их первоначальной цены. Поэтому многие предпочитают дарить старому украшению новую жизнь.

По мнению Кейт Дэйли, соучредителя британской компании Амикабле, такие кольца являются символом не только новой жизни, но и финансовой независимости. Она утверждает, что покупка женщиной дорогого украшения для себя на собственные средства после развода — это проявление способности принимать самостоятельные решения.

Шатенка улыбается, держа в руке пустой хрустальный бокал.

А Сери Эванс из Уэльса после развода купила на свои деньги новое кольцо из платины с бриллиантами. В шутку она называет это кольцо своей «декларацией независимости».

Алекс Прои из Пенсильвании также заказала кольцо нового дизайна, используя золото и бриллианты из своего обручального кольца. По её словам, это украшение напоминает ей о том, что она начала жизнь с нуля и преодолела трудности.

В социальных сетях эта тема также активно обсуждается. Одни предпочитают хранить обручальное кольцо, другие продают его или вовсе выбрасывают. Однако многие выбирают порадовать себя новым кольцом, путешествием или другим подарком, чтобы символически отметить начало новой жизни после развода. Это показывает, что «кольцо развода» становится новой традицией, которая всё больше набирает популярность в мире.

ФлоридаДеб МариноВеликобританияAmicableУэльс
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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