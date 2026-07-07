Bentley представит свой первый электромобиль Торкал в сентябре

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Bentley представит свой первый электромобиль Торкал в сентябре

Британский производитель роскошных автомобилей Bentley официально готовится к презентации первой в своей истории полностью электрической модели — Торкал. По сообщению пресс-службы компании, мировая премьера нового электромобиля состоится 23 сентября текущего года в Лондоне. Это знаменует начало новой эры для бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер подчеркнул, что модель Торкал установит новые стандарты для бренда по всем ключевым направлениям. По его словам, ожидается, что этот проект станет самым продуманным и инженерно совершенным автомобилем в истории компании. Этот шаг является частью глобальной стратегии электрификации бренда.

История названия и символика

Название новой модели было выбрано с сохранением верности традициям Bentley. Имя Торкал взято от природного парка Эль-Торкаль-де-Антекера в Испании, известного своими уникальными известняковыми скалами. В то же время название созвучно с латинским словом «торкуе» (крутящий момент), что указывает на высокие динамические возможности электромобиля.

Торкал займет место в современной линейке Bentley наряду с такими известными автомобилями, как Бентайга, Бакалар и Батур. Стоит отметить, что компания впервые объявила о планах по созданию полностью электрического СУВ (внедорожника) еще в 2021 году. Теперь эти планы обретают реальные очертания.

Испытания и технические аспекты

Ранее прототипы этой модели неоднократно попадали в объективы «шпионских» камер. По данным иксбт.ком, автомобиль проходил испытания в экстремальных холодных условиях за Полярным кругом и на знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг. На камуфлированных снимках заметны покатая крыша в стиле фастбэк и линии, характерные для концепт-кара ЭКсП 15, представленного в прошлом году.

Стали известны и некоторые детали интерьера: Bentley объединил современные технологии, сохранив при этом традиционную роскошь. Ожидаются следующие особенности:

  • Салон, отделанный красной кожей и черной алькантарой;
  • Изогнутый цифровой дисплей большого размера;
  • Сочетание фирменных механических кнопок управления и цифровой панели.
Представители Bentley заявили, что, несмотря на совершенно новую концепцию, автомобиль сохранит ценности бренда, сформированные с 1919 года. То есть роскошные детали ручной работы, высокий уровень комфорта и непревзойденная мощность станут основой модели Торкал. Компания сообщила, что по мере приближения даты презентации будет раскрывать новые подробности.

BentleyTorcalЭлектромобильАвтоПрезентация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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