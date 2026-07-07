УзАуто Моторс выставила на продажу самую дорогую модель Chevrolet

·85·Авто
УзАуто Моторс выставила на продажу самую дорогую модель Chevrolet

УзАуто Моторс объявила об официальном старте продаж новой модели Chevrolet Субурбан Хигх Кунтрй на рынке Узбекистана. Новый внедорожник премиум-класса стал самым дорогим автомобилем компании, предлагаемым в стране.

Согласно данным, представленным компанией, рекомендованная розничная цена на Chevrolet Субурбан Хигх Кунтрй установлена на уровне 1 миллиарда 485 миллионов 100 тысяч сумов.

Moviy Chevrolet Suburban yo‘l chetida, suv bo‘yida turibdi.

Новая модель отличается просторным салоном, современными технологиями, системами безопасности высокого уровня, а также оснащением, ориентированным на комфорт. Автомобиль в первую очередь предназначен для больших семей и покупателей, ищущих внедорожник премиум-класса.

Avtomobilning qora charm o‘rindiqli keng va hashamatli ichki saloni.

Таким образом, Chevrolet Субурбан Хигх Кунтрй занял место самого дорогого автомобиля УзАуто Моторс на местном рынке. Ожидается, что продажи новой модели вызовут большой интерес среди автолюбителей и участников рынка.

УзАвто МоторсШевролеУзбекистанШевроле Субурбан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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