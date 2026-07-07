УзАуто Моторс выставила на продажу самую дорогую модель Chevrolet

УзАуто Моторс объявила об официальном старте продаж новой модели Chevrolet Субурбан Хигх Кунтрй на рынке Узбекистана. Новый внедорожник премиум-класса стал самым дорогим автомобилем компании, предлагаемым в стране.

Согласно данным, представленным компанией, рекомендованная розничная цена на Chevrolet Субурбан Хигх Кунтрй установлена на уровне 1 миллиарда 485 миллионов 100 тысяч сумов.

Новая модель отличается просторным салоном, современными технологиями, системами безопасности высокого уровня, а также оснащением, ориентированным на комфорт. Автомобиль в первую очередь предназначен для больших семей и покупателей, ищущих внедорожник премиум-класса.

Таким образом, Chevrolet Субурбан Хигх Кунтрй занял место самого дорогого автомобиля УзАуто Моторс на местном рынке. Ожидается, что продажи новой модели вызовут большой интерес среди автолюбителей и участников рынка.