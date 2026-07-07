Атлетико Мадрид вступил в борьбу за трансфер Мохаммеда Салаха

Испанский клуб «Атлетико Мадрид» готовится совершить один из самых громких трансферов летнего окна. Мадридцы поставили перед собой главную цель — подписать египетского нападающего Мохаммеда Салаха, который стал свободным агентом после истечения контракта с «Ливерпулем». Ожидается, что этот трансфер не только усилит атакующую линию клуба, но и укрепит его авторитет на европейской арене. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Fichajes, руководство «Атлетико» и главный тренер Диего Симеоне видят в Мохаммеде Салахе достойную замену покинувшему команду Антуану Гризманну. Несмотря на то, что футболист сейчас является свободным агентом, мадридскому клубу придется потратить значительные средства на его зарплату и личный контракт. Тем не менее, спортивный директор и группа скаутов клуба пришли к выводу, что опыт и менталитет победителя египетской звезды крайне необходимы команде.

Главная цель Симеоне на лето

Диего Симеоне считает трансфер Мохаммеда Салаха самым важным приобретением этого лета. По мнению тренера, нападающий, отыгравший девять сезонов на высоком уровне в Английской Премьер-лиге, сможет значительно повысить креативность и остроту в атаке «Атлетико Мадрид». Ожидается, что лидерские качества Салаха станут решающими, особенно в ответственных матчах Лиги чемпионов.

Как сообщает Goal.com, сам 33-летний Мохаммед Салах также проявляет интерес к продолжению карьеры в чемпионате Испании. Он хочет сохранить свою высокую форму, выступая в одной из сильнейших лиг Европы. Это создает хорошие возможности для «Атлетико Мадрид», несмотря на астрономические предложения, поступающие от клубов Саудовской Аравии.

В настоящее время руководство мадридского клуба готовит привлекательный проект контракта для футболиста. Сообщается, что сам Диего Симеоне примет участие в переговорном процессе и постарается убедить игрока присоединиться к его проекту. Клуб планирует оформить трансфер Салаха до начала предсезонных тренировочных сборов.

Если этот трансфер состоится, он станет одной из крупнейших сделок «Атлетико Мадрид» за последние годы. Приход Мохаммеда Салаха, несомненно, принесет команде большую пользу не только на поле, но и на уровне маркетинга и бренда. С помощью Мохаммеда Салаха мадридцы намерены бороться за главные трофеи не только в Ла Лиге, но и на международной арене.