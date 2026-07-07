Какие документы водители обязаны иметь при себе с 1 июля?
Служба безопасности дорожного движения прокомментировала сообщения о полной цифровизации документов водителей с 1 июля.
Сообщается, что некоторые документы инспектор может проверить через информационную систему. Однако требование иметь при себе паспорт или ID-карту, удостоверяющую личность водителя, сохраняется.
Паспорт или ID-карта должны быть в оригинале
По требованию инспектора ДПС водитель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.
При этом один из следующих документов должен быть в оригинале:
ID-карта.
Таким образом, управлять транспортным средством без паспорта или ID-карты не разрешается.
Какие документы проверяются в электронном виде?
С 1 июля некоторые документы не обязательно иметь при себе в бумажном или пластиковом виде.
Инспектор проверяет через государственные информационные системы следующее:
водительское удостоверение;
технический паспорт транспортного средства;
страховой полис;
доверенность;
разрешение на тонировку стекол.
Поэтому, если данные этих документов имеются в электронной базе, их отдельное предъявление не требуется.
Сообщение о полной цифровизации опровергнуто
Служба безопасности дорожного движения опровергла информацию о том, что все документы можно предъявлять через телефон.
Хотя новый порядок упростил процесс проверки документов, требование относительно документа, удостоверяющего личность, осталось неизменным.
О чем не должны забывать водители?
Перед выездом необходимо взять с собой паспорт или ID-карту. Остальные основные автомобильные документы проверяются в электронном виде через государственные системы.
Короче говоря, удостоверение может быть в электронной базе, но сам водитель не может находиться без документов.
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