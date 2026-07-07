Какие документы водители обязаны иметь при себе с 1 июля?

Служба безопасности дорожного движения прокомментировала сообщения о полной цифровизации документов водителей с 1 июля.

Сообщается, что некоторые документы инспектор может проверить через информационную систему. Однако требование иметь при себе паспорт или ID-карту, удостоверяющую личность водителя, сохраняется.

Паспорт или ID-карта должны быть в оригинале

По требованию инспектора ДПС водитель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.

При этом один из следующих документов должен быть в оригинале:

Таким образом, управлять транспортным средством без паспорта или ID-карты не разрешается.

Какие документы проверяются в электронном виде?

С 1 июля некоторые документы не обязательно иметь при себе в бумажном или пластиковом виде.

Инспектор проверяет через государственные информационные системы следующее:

водительское удостоверение;

технический паспорт транспортного средства;

страховой полис;

доверенность;

разрешение на тонировку стекол.

Поэтому, если данные этих документов имеются в электронной базе, их отдельное предъявление не требуется.

Сообщение о полной цифровизации опровергнуто

Служба безопасности дорожного движения опровергла информацию о том, что все документы можно предъявлять через телефон.

Хотя новый порядок упростил процесс проверки документов, требование относительно документа, удостоверяющего личность, осталось неизменным.

О чем не должны забывать водители?

Перед выездом необходимо взять с собой паспорт или ID-карту. Остальные основные автомобильные документы проверяются в электронном виде через государственные системы.

Короче говоря, удостоверение может быть в электронной базе, но сам водитель не может находиться без документов.