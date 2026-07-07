На платформе Avito запущена функция совместного управления профилем

Avito, одна из крупнейших российских платформ объявлений, представила долгожданное нововведение для пользователей. Теперь клиенты сервиса могут предоставлять право управления профилем другим лицам, не передавая при этом свои данные для входа (логин и пароль). Эта функция особенно удобна для тех, кто ведет семейный бизнес, и продавцов с большими объемами продаж. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главное преимущество новой системы — безопасность. Раньше пользователям приходилось передавать свои пароли близким или помощникам для размещения объявлений или общения с клиентами. Это создавало риск полной кражи аккаунта или утечки личных данных. Как сообщает издание иксбт.ком, теперь этот процесс осуществляется через официальную связь между двумя подтвержденными профилями.

Возможности и ограничения

Пользователь, добавленный в качестве помощника, может выполнять следующие действия от имени владельца профиля:

Размещение новых объявлений и редактирование существующих;

Общение с покупателями в чатах и ответы на вопросы;

Отслеживание процессов продаж.

Стоит отметить, что права помощника строго ограничены. Он не может изменять настройки профиля, просматривать личные данные, проходить верификацию и, самое главное, не имеет полномочий удалять аккаунт . Владелец профиля может отслеживать все действия, совершенные помощником, через специальный журнал.

Активация сервиса и контроль безопасности

Для использования новой функции необходимо иметь последнюю версию мобильного приложения Avito или использовать браузерную версию сайта. В разделе профиля рядом с именем пользователя можно отправить ссылку-приглашение, нажав кнопку «плюс». После того как приглашенный подтвердит запрос, режим совместного управления профилем активируется.

По словам представителей компании, использование одного профиля несколькими людьми стало массовым явлением среди пользователей. Администрация платформы решила не бороться с этой практикой, а сделать ее системной и безопасной. Это, в свою очередь, послужит снижению случаев мошенничества на платформе.

Владелец профиля может в любое время, не обращаясь в службу поддержки, отозвать доступ помощника. Все элементы управления собраны в разделе настроек «Связи». Подобные решения, внедренные в крупных сервисах объявлений Узбекистана, могли бы вывести культуру совместной торговли для местных предпринимателей на новый уровень.