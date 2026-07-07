Реновация в Ташкенте: стало известно, куда переселят жителей

·55·Узбекистан
Реновация в Ташкенте: стало известно, куда переселят жителей

В рамках программы реновации в Ташкенте жителям старых домов будут предложены новые квартиры в районах, максимально приближенных к их привычной среде обитания.

Заместитель председателя компании «Toshkent Invest» Рустам Кадыров отметил, что приоритетной задачей при переселении является сохранение социальной среды махалли, добрососедских отношений и привычного уклада жизни семей.

Новые дома будут находиться рядом с нынешним местом проживания

Жильцам домов, попавших под реновацию, планируется предоставлять новые квартиры по возможности в том же районе, где они проживают сейчас.

Такой подход позволит детям продолжить обучение в своих школах и детских садах, а семьям — не терять связь с привычной махаллей и социальной средой.

Квартиры будут сдаваться с ремонтом

Сообщается, что с застройщиками достигнуты договоренности о выделении гражданам квартир, полностью готовых к заселению и с чистовой отделкой.

Таким образом, переселяемым семьям будут предложены квартиры, не требующие дополнительных затрат на ремонт.

Граждане могут выбрать и другой район

Собственники жилья не будут ограничены только своим районом или махаллей.

По желанию гражданина, он имеет право отказаться от предложенного жилья в близлежащем районе и выбрать вариант квартиры в другой части города Ташкента.

Основная цель — минимизация неудобств

Главная цель стратегии реновации заключается в максимальном снижении социальных и бытовых трудностей, возникающих в процессе переселения граждан в новые дома.

То есть программа ставит своей задачей не только обновление старого жилого фонда, но и сохранение сложившегося образа жизни махалли и человеческих взаимоотношений.

ТашкентРустам КадыровТашкент Инвест
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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