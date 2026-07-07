Новая эра в продаже автомобилей: стартап Бидбус проводит аукционы среди дилеров

Продажа подержанного автомобиля по выгодной цене всегда была сложным процессом. Часто владельцы либо соглашаются на быструю, но заниженную цену через сервисы вроде Карвана, либо тратят много времени и нервов, посещая дилерские центры. Стартап Бидбус из Лос-Анджелеса предлагает современное решение этой проблемы: компания организует аукционы между дилерами в режиме реального времени, гарантируя продавцам получение максимальной цены, не выходя из дома. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает издание TechCrunch, Бидбус привлекла 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии А под руководством Ибекс Инвесторс для расширения своей деятельности. В этом раунде также приняли участие Мукер Капитал, ФДж Лабс и другие крупные венчурные фонды. Основная цель стартапа — выйти за пределы штатов Калифорния и Техас и сделать автомобильный рынок прозрачным по всей стране.

Принцип работы платформы Бидбус прост и эффективен: владелец автомобиля размещает информацию о своей машине, после чего дилеры в течение нескольких часов соревнуются между собой, предлагая свои цены. Основатели стартапа отмечают, что такая конкурентная среда позволяет продавцу получить в среднем на 2000–3000 долларов больше прибыли. Это значительно выше предложений традиционных онлайн-покупателей.

Эффективность рынка и прозрачность

Генеральный директор компании Дюк Ян говорит, что эта идея возникла из личного опыта. Пытаясь продать машину своей матери и получая от дилеров слишком низкие цены, он собрал всех покупателей в одном групповом чате. Неожиданно дилеры начали спорить друг с другом и повышать цену. «Проблема рынка подержанных автомобилей не в финансировании, а в эффективности рынка. Потребители не знают реальной стоимости своего имущества, а дилеры с трудом находят качественный товар», — говорит Ян.

Бидбус создает удобства не только для продавцов, но и для дилеров. Дилерские центры обычно привыкли участвовать в аукционах, но Бидбус поставляет им самые качественные и «свежие» машины — напрямую от частных владельцев. Этот процесс становится для дилеров самым коротким и надежным способом пополнения инвентаря.

Чтобы сделать пользовательский опыт еще более интересным, стартап вдохновлялся приложениями для торговли акциями, такими как Robinhood, и социальной сетью TikTok. На платформе повышение цен отображается крупным шрифтом в режиме прямой трансляции. Это побуждает пользователей делиться скриншотами процесса в социальных сетях и привлекать на платформу новых клиентов.

В то время как процессы продажи и покупки автомобилей на рынке Узбекистана также переходят на цифровые платформы, успех модели, подобной Бидбус, может привнести в отрасль новые стандарты. Формирование цены через рыночную конкуренцию — это самое справедливое решение как для продавца, так и для покупателя. В настоящее время стартап работает над совершенствованием своих алгоритмов и расширением базы дилеров.