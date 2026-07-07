ЧМ-2026. Аргентина — Египет: новое испытание для действующих чемпионов

·76·Спорт
ЧМ-2026. Аргентина — Египет: новое испытание для действующих чемпионов

Сегодня, 7 июля, состоится очередной захватывающий матч 1/8 финала ЧМ-2026. Действующий чемпион мира Аргентина выйдет на поле в Атланте против национальной сборной Египта.

Встреча начнется в 21:00 по ташкентскому времени. Победитель матча выйдет в четвертьфинал мундиаля.

Матч пройдет в Атланте

Встреча между Аргентиной и Египтом состоится на арене «Mercedes-Benz Стадиум», расположенной в американском городе Атланта.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Аргентина — Египет

Время начала: 21:00 по ташкентскому времени.

Аргентина пробилась дальше после трудной победы

В 1/16 финала Аргентина встречалась с национальной сборной Кабо-Верде.

В основное время бескомпромиссного поединка победитель не был выявлен. В дополнительное время аргентинцы, владевшие преимуществом, одержали победу со счетом 3:2 и завоевали путевку в 1/8 финала.

Египет остановил Австралию в серии пенальти

На предыдущем этапе национальная сборная Египта померилась силами с Австралией.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти египтяне оказались сильнее (4:2) и продолжили свой путь на турнире.

Продолжит ли путь действующий чемпион?

В финале чемпионата мира 2022 года Аргентина победила Францию в серии пенальти и завоевала главный трофей.

Теперь действующих чемпионов ждет еще одно решающее испытание. С одной стороны — опытная Аргентина, с другой — боевитый Египет, выбивший из турнира Австралию. Очевидно, что в Атланте легкой игры не будет.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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