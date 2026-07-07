Сайты армии США подверглись кибератаке: хакеры оставили политические сообщения

·36·Технологии
Сайты армии США подверглись кибератаке: хакеры оставили политические сообщения

Два официальных веб-ресурса армии США, занимающиеся искусственным интеллектом и инновациями, подверглись хакерской атаке. Неизвестные хактивисты взломали систему, изменив страницы ошибок (404 еррор) на сайтах, и разместили там политические заявления, касающиеся бывшего президента США Дональд Трамп и независимости курдов. Этот инцидент показывает, что проблемы с безопасностью в системах федерального правительства остаются актуальными. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Исследователь безопасности Роналд Ловелаке сообщил изданию Кйберскуп, что атака была направлена на сайты Опен Инноватион Лаб и AI Интегратион Кентер. Эти центры занимаются тестированием и интеграцией передовых технологий и решений в области AI для армии США. Хотя хакеры не затронули основные страницы сайтов, им удалось отредактировать страницы ошибок, которые появляются при переходе по несуществующим ссылкам.

На измененных страницах были размещены серьезные обвинения в адрес Дональд Трамп, включая намеки на его связь с делом Джеффрей Эпстеин. Также в сообщениях упоминалось имя посла США в Турции Том Баррак и содержались призывы к поддержке курдов под лозунгом «Свободный Курдистан». Группа, стоящая за атакой, интерпретировала свои действия как политический протест.

Уязвимости безопасности и система ВордПресс

Согласно предварительному анализу, эти сайты армии США работают на популярной платформе ВордПресс. Эксперты отмечают, что хакеры часто используют устаревшие плагины или слабо защищенные точки входа в этой платформе для проникновения в систему. Хотя изменение страницы ошибки (дефейсмент) кажется не наносящим серьезного технического ущерба, это свидетельствует о слабости киберзащиты государственных ресурсов.

На данный момент нет информации о том, что в ходе этой кибератаки были украдены какие-либо секретные данные или закрытые документы, касающиеся военных технологий. Представители Министерства обороны США воздерживаются от официальных комментариев по поводу инцидента, однако военные чиновники подтвердили, что проблемы на сайтах устранены и начато расследование.

Стоит отметить, что в текущем году количество кибератак на федеральные ведомства США растет. Ранее хактивисты взломали системы Министерства внутренней безопасности США и выложили в открытый доступ тысячи контрактов, касающихся процессов депортации. Подобные случаи не только наносят ущерб политической репутации, но и могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют государственным организациям постоянно обновлять свои веб-ресурсы и проявлять осторожность при использовании сторонних плагинов. Этот инцидент с сайтами армии США еще раз доказал, насколько эффективно хактивисты могут использовать цифровое пространство для достижения своих политических целей.

СШАХакерыКибербезопасностьDonald TrumpWordPress
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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