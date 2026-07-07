Новая функция в навигации 2ГИС: теперь водители могут двигаться в «зеленой волне»

В Санкт-Петербурге для пользователей навигационной системы 2ГИС запущена совершенно новая и полезная функция — «Зеленая волна». Эта технология рассчитывает рекомендуемую скорость, которая позволяет водителям проезжать несколько светофоров подряд без остановок, не нарушая правил дорожного движения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный сервис является логическим продолжением функции отображения сигналов светофоров в режиме реального времени, внедренной в городе весной этого года. Как сообщает издание иксбт.ком, новый алгоритм работает, анализируя циклы работы светофоров, расстояние между перекрестками и текущую скорость автомобиля.

Сочетание экономичности и безопасности

Разработчики отмечают, что в большинстве случаев система рекомендует водителям двигаться со скоростью 45–60 км/ч. Однако, в зависимости от особенностей дороги, на некоторых участках этот показатель может быть ниже. Такой подход способствует поддержанию равномерного движения на дорогах.

Одним из главных преимуществ новой функции является снижение частоты остановок, разгонов и резких торможений автомобиля. Это, в свою очередь, помогает значительно сэкономить расход топлива и сократить объем вредных выбросов в окружающую среду.

Система «Зеленая волна» работает только в зонах, где установлены интеллектуальные светофоры. Данные предоставляются Дирекцией по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. В настоящее время система доступна на таких крупных транспортных артериях, как Московский, Ленинский и Каменноостровский проспекты.

Платформы и планы на будущее

На данный момент новая возможность доступна в последних версиях приложения 2ГИС для операционных систем iOS и Android. В ближайшем будущем разработчики планируют интегрировать эту функцию в системы Apple КарПлай и Android Auto.

Внедрение подобных технологий актуально и для условий Узбекистана. В то время как в крупных городах, таких как Ташкент, поэтапно внедряется система «умных светофоров», интеграция навигационных приложений с городской инфраструктурой может стать важным фактором в снижении пробок.