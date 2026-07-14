Рианна вернулась на большую сцену после трехлетнего перерыва

Всемирно известная певица Рианна, значительно замедлившая свою творческую деятельность после незабываемого выступления на финале Super Bowl в 2023 году, наконец порадовала своих поклонников. После долгого перерыва артистка появилась на сцене в качестве неожиданного гостя на торжественном концерте в Нью-Йорке, посвященном 30-летию музыкальной карьеры Jay-Z.

Тысячи фанатов посетили этот концерт, прошедший на легендарном стадионе Yankee. Выход Рианны на сцену стал одним из главных сюрпризов вечера для зрителей. Певица исполнила свои самые популярные хиты, удостоившись бурных оваций переполненного стадиона.

Выступление Рианны вызвало восторг не только у участников концерта, но и у пользователей социальных сетей. Ее сценические образы, живое исполнение и энергетика в короткие сроки стали предметом широкого обсуждения в интернете. Многие поклонники расценивают возвращение певицы на большую сцену как важный сигнал перед выходом нового альбома или мировым турне.