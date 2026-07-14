6-летний мальчик посвятил выходные уборке гор

В Китае добрая инициатива отца и его 6-летнего сына привлекла внимание множества пользователей социальных сетей. Каждые выходные они отправляются в горы, чтобы собрать пластиковые отходы, оставленные туристами.

Как выяснилось, эта привычка изначально возникла как способ сократить время, которое ребенок проводит за телефоном. Однако со временем простое занятие превратилось в семейную традицию, которая на практике прививает ребенку любовь к природе, трудолюбие и экологическую ответственность.

Отец и сын каждый раз прогуливаются по горным тропам, собирая пластиковые бутылки и другой мусор, оставленный на дорожках и в местах отдыха. Во время одной из последних поездок им удалось собрать 166 пустых пластиковых бутылок за четыре часа.

Собранные отходы не были проданы. Напротив, их бесплатно передали сотрудникам клининговых служб, занимающимся сбором пластика. Эта инициатива была тепло встречена интернет-пользователями и признана многими родителями как пример для подражания в воспитании детей.