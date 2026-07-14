В прицеле «Барселоны» и «Челси»: борьба за Фисника Аслани в самом разгаре

·27·Спорт
В прицеле «Барселоны» и «Челси»: борьба за Фисника Аслани в самом разгаре

Нападающий немецкого клуба «Хоффенхайм» Фисник Аслани стал одним из самых востребованных игроков на текущем трансферном рынке. Ряд европейских грандов, в частности «Барселона» и «Челси», начали серьезную работу по подписанию 23-летнего таланта. Яркая игра футболиста в Бундеслиге вывела его на верхние строчки трансферных списков. Об этом сообщает Goal.com.

Спортивный директор «Хоффенхайма» Андреас Шиккер в интервью изданию Kicker официально подтвердил, что переговоры о будущем футболиста ведутся. По его словам, клуб получает интересные предложения как из Германии, так и из-за рубежа. Это повышает вероятность того, что нападающий покинет «Рейн-Неккар-Арену» в летнее трансферное окно.

Трансферная стоимость и пункты контракта

Хотя действующее соглашение между Аслани и «Хоффенхаймом» рассчитано до 2029 года, специальный пункт в контракте может упростить трансфер. Стало известно, что сумма отступных за футболиста составляет менее 30 миллионов евро. Учитывая текущую рыночную стоимость и результаты игрока, эта сумма рассматривается многими клубами как очень выгодная возможность.

«Барселона» рассматривает вариант с Аслани с марта. Главный тренер каталонцев Ханси Флик намерен усилить линию атаки. Если Ферран Торрес перейдет в «Пари Сен-Жермен», ожидается, что руководство «сине-гранатовых» ускорит борьбу за немецкого форварда. То, что Флик хорошо знаком с возможностями футболиста, может сыграть решающую роль в трансфере.

Однако серьезную конкуренцию испанскому гранду составляют представители Английской Премьер-лиги. Скауты «Челси» и «Тоттенхэма» считают, что физические данные и стиль игры Аслани идеально подходят для английского футбола. Лондонские клубы видят в нападающем важную часть своих проектов и способны конкурировать с «Барселоной» в финансовом плане.

Фисник Аслани успел проявить себя в прошлом сезоне. Он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Эти показатели считаются весьма эффективными для молодого нападающего и способствуют росту его трансферной стоимости. Теперь развитие событий зависит от того, какой чемпионат выберет сам футболист.

ФутболТрансферыБарселонаЧелсиХоффенхайм
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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