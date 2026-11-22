В индийском штате Манипур употребление некачественного и суррогатного алкоголя привело к тяжелым последствиям. На данный момент скончались не менее 11 человек, более 180 граждан были госпитализированы. У большинства пострадавших выявлены признаки отравления метанолом. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сотни людей, употребивших алкоголь местного производства, почувствовали недомогание. Пациенты в тяжелом состоянии были доставлены в медицинские учреждения. Узнав о случившемся, главный министр штата Хемчанд Юмнам посетил две больницы, где проходят лечение пострадавшие.

На встрече с руководством медицинских учреждений он уделил особое внимание вопросу оказания необходимой помощи пациентам.

«Я поручил руководству обеих больниц обеспечить качественную медицинскую помощь пациентам и создать все необходимые условия», — сказал он.

Согласно сообщениям местных СМИ, у большинства госпитализированных наблюдались симптомы отравления метанолом. Правительство привлекло врачей-специалистов и обеспечило доставку необходимых медикаментов для пострадавших. Также принимаются меры по установлению причин инцидента и расследованию случаев отравления.

Трагедии, связанные с суррогатным алкоголем, случались и ранее

Подобные случаи массового отравления фиксировались не только в Индии, но и в других странах.

В частности, в 2025 году в России в результате употребления суррогатного алкоголя скончались 45 человек. В том же году в Турции в результате отравления кустарным алкоголем погибли 33 человека. 14 из них были гражданами Узбекистана.

Кроме того, в 2024 году в индийском штате Тамилнад в результате отравления метанолом, содержащимся в алкогольных напитках, погибли 54 человека.

Специалисты подчеркивают, что алкогольные напитки, загрязненные метанолом, крайне опасны для жизни человека. Последняя трагедия в Манипуре еще раз показала, насколько важен контроль за некачественной и контрафактной продукцией.