В городе Карши Кашкадарьинской области в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия два человека обратились в больницу с ожогами.

По данным областного Управления по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в ночь на 22 ноября в 00:28 в одной из квартир на втором этаже многоэтажного дома, расположенного в махалле Батош города Карши.

В результате взрыва газовоздушной смеси возник пожар. Прибывшие на место спасатели в короткие сроки ликвидировали возгорание.

В результате происшествия двое граждан получили ожоги и были госпитализированы. Согласно официальным данным, погибших нет.

В настоящее время ответственными ведомствами проводятся следственные мероприятия по установлению причин взрыва газовоздушной смеси и выяснению деталей происшествия.