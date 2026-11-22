В Узбекистане планируется поэтапное внедрение изменений, внесенных в узбекский алфавит, во все сферы жизни. В связи с этим изменится порядок оформления паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и других официальных документов. Однако замена действующих документов только из-за обновления алфавита не требуется. Об этом говорится в проекте постановления, вынесенном Министерством юстиции на общественное обсуждение.

Когда вступит в силу новый алфавит?

21 октября президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о совершенствовании узбекского алфавита на основе латинской графики. Согласно ему, четыре буквы, считавшиеся сложными и неудобными, будут изменены:

вместо O‘ будет использоваться Ö;

вместо G‘ будет использоваться Ğ;

вместо Sh будет использоваться Ş;

вместо Ch будет использоваться Ç.

Также из алфавита исключается буквосочетание Ng. Обновленный алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Закон вступит в силу 22 апреля 2027 года.

Будут ли меняться паспорт и другие документы?

Согласно проекту постановления, действующие документы граждан сохраняют свою юридическую силу. В частности, наличие в документах, удостоверяющих личные и имущественные права, форм старого алфавита не влияет на их действительность.

То есть граждане не обязаны переоформлять паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или кадастровые документы только из-за изменения алфавита.