Нужно ли менять паспорт и удостоверения из-за нового алфавита?
В Узбекистане планируется поэтапное внедрение изменений, внесенных в узбекский алфавит, во все сферы жизни. В связи с этим изменится порядок оформления паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и других официальных документов. Однако замена действующих документов только из-за обновления алфавита не требуется. Об этом говорится в проекте постановления, вынесенном Министерством юстиции на общественное обсуждение.
Когда вступит в силу новый алфавит?
21 октября президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о совершенствовании узбекского алфавита на основе латинской графики. Согласно ему, четыре буквы, считавшиеся сложными и неудобными, будут изменены:
вместо O‘ будет использоваться Ö;
вместо G‘ будет использоваться Ğ;
вместо Sh будет использоваться Ş;
вместо Ch будет использоваться Ç.
Также из алфавита исключается буквосочетание Ng. Обновленный алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Закон вступит в силу 22 апреля 2027 года.
Будут ли меняться паспорт и другие документы?
Согласно проекту постановления, действующие документы граждан сохраняют свою юридическую силу. В частности, наличие в документах, удостоверяющих личные и имущественные права, форм старого алфавита не влияет на их действительность.
То есть граждане не обязаны переоформлять паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или кадастровые документы только из-за изменения алфавита.
Однако после вступления закона в силу следующие документы, выдаваемые вновь или заменяемые в установленные сроки, будут оформляться на основе усовершенствованного алфавита:
ID-карты граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства;
биометрические паспорта для выезда за границу;
водительские удостоверения;
технические паспорта автомобилей;
служебные удостоверения сотрудников государственных органов и хозяйственных объединений;
кадастровые документы.
При этом, несмотря на начало подготовки документов на новом алфавите, предусмотрено разрешение на использование бланков, напечатанных на старом алфавите, до 1 января 2028 года.
Как будут писаться имена и фамилии в паспортах?
Проект постановления также предусматривает пересмотр порядка отображения новых букв в зоне визуальных данных биометрических паспортов и ID-карт.
До января 2027 года будут изучены технические возможности отображения букв нового алфавита в этих документах. А до апреля 2027 года будут подготовлены предложения по разработке соответствующих технических требований и адаптации систем персонализации документов.
Эти задачи возложены на Министерство внутренних дел, Министерство цифровых технологий, Министерство иностранных дел и Академию наук.
Самое главное, не допускается отказ в идентификации личности, получении государственных услуг или приеме документов граждан из-за того, что их фамилия, имя или отчество написаны на старом или новом алфавите.
Изменения коснутся СМИ и общественных мест
После вступления закона в силу планируется, что информация, распространяемая в средствах массовой информации, а также полиграфическая и издательская продукция будут готовиться и публиковаться на усовершенствованном алфавите.
Государственные органы, хозяйственные объединения и другие юридические лица также будут оформлять официальные документы, переписку и информацию на новом алфавите.
С 2027 года предусмотрено поэтапное обновление вывесок, информационных надписей и указателей в аэропортах, на вокзалах и в других общественных местах. Маршруты, остановки и служебная информация в автобусах, метро, железнодорожном и другом транспорте также будут адаптированы к новому алфавиту. Будут изменены надписи на дорожных знаках и адресных указателях. Цифровые средства внешней информации также будут переведены на усовершенствованный алфавит.
Государственные органы, организации и местные хокимияты должны в месячный срок разработать и утвердить «дорожные карты» по реализации изменений в своих системах. В них будут четко определены сроки выполнения, финансовые источники и ответственные исполнители. Исполнение поручений будет обсуждаться не реже одного раза в месяц.
Стоит отметить, что в настоящее время данный документ является проектом постановления Кабинета Министров. Его общественное обсуждение продлится до 6 декабря 2026 года.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…