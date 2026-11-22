Узбекские дзюдоисты заняли 5-е место на чемпионате мира: золото у Машарипова
На чемпионате мира среди молодежи, проходившем в Ташкенте в течение трех дней, сборная Узбекистана завоевала три медали. Мухаммадджон Машарипов стал чемпионом мира, Садулла Равшанов удостоился серебряной, а Фазлиддин Рафиков — бронзовой медали. В общекомандном зачете Узбекистан вошел в пятерку сильнейших сборных мира.
В течение трех дней «Олимпийский городок» в нашей столице объединял молодых звезд мирового дзюдо. В соревнованиях, в которых приняли участие около 600 спортсменов в возрасте до 21 года из 78 стран, узбекские дзюдоисты показали достойный результат.
В активе нашей сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали. Этот результат обеспечил Узбекистану 5-е место в общекомандном зачете.
Мухаммадджон Машарипов — чемпион мира!
Единственную золотую медаль сборной Узбекистана принес Мухаммадджон Машарипов (-60 кг). Наш юный дзюдоист превзошел всех соперников в своей весовой категории и стал победителем чемпионата мира.
Успех Машарипова стал самым важным результатом для сборной Узбекистана на турнире. Его золотая медаль сыграла решающую роль в занятии нашей страной одного из высоких мест в общекомандном зачете.
Серебро у Равшанова, бронза у Рафикова
Еще два представителя сборной Узбекистана также поднялись на пьедестал почета.
Садулла Равшанов (-81 кг) — обладатель серебряной медали чемпионата мира.
Фазлиддин Рафиков (+100 кг) — обладатель бронзовой медали соревнований.
Таким образом, узбекские дзюдоисты порадовали соотечественников тремя результатами — золотой, серебряной и бронзовой медалями.
Россия на первом месте, Япония — на четвертом
В общекомандном зачете первое место заняла Российская Федерация с 4 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
Сборная Турции стала второй с 2 золотыми и 1 серебряной медалями. Представители Франции также завоевали 2 золотые медали, а также вошли в тройку сильнейших с одной бронзой.
Япония, считающаяся родиной дзюдо, заняла четвертое место с 1 золотой, 2 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Сборная Узбекистана заняла 5-е место, войдя в пятерку сильнейших.
Пятерка сильнейших чемпионата мира
Место
Страна
Золото
Серебро
Бронза
1
Россия
4
2
4
2
Турция
2
1
0
3
Франция
2
0
1
4
Япония
1
2
5
5
Узбекистан
1
1
1
Результат в Ташкенте — важный шаг для узбекского дзюдо
То, что сборная Узбекистана вошла в пятерку сильнейших на чемпионате мира, в котором приняли участие около 600 спортсменов из 78 стран, еще раз продемонстрировало потенциал наших молодых дзюдоистов.
Особенно радует, что Мухаммадджон Машарипов стал чемпионом мира, а Садулла Равшанов и Фазлиддин Рафиков также завоевали медали. Соревнования, прошедшие в нашей столице, стали для молодых узбекских спортсменов возможностью не только завоевать медали, но и продемонстрировать свою силу на международной арене.
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