На чемпионате мира среди молодежи, проходившем в Ташкенте в течение трех дней, сборная Узбекистана завоевала три медали. Мухаммадджон Машарипов стал чемпионом мира, Садулла Равшанов удостоился серебряной, а Фазлиддин Рафиков — бронзовой медали. В общекомандном зачете Узбекистан вошел в пятерку сильнейших сборных мира.

В течение трех дней «Олимпийский городок» в нашей столице объединял молодых звезд мирового дзюдо. В соревнованиях, в которых приняли участие около 600 спортсменов в возрасте до 21 года из 78 стран, узбекские дзюдоисты показали достойный результат.

В активе нашей сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали. Этот результат обеспечил Узбекистану 5-е место в общекомандном зачете.

Мухаммадджон Машарипов — чемпион мира!

Единственную золотую медаль сборной Узбекистана принес Мухаммадджон Машарипов (-60 кг). Наш юный дзюдоист превзошел всех соперников в своей весовой категории и стал победителем чемпионата мира.