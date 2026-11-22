В США впервые с 1978 года ребенок скончался от кори
В штате Вирджиния, США, скончался ребенок в возрасте до 5 лет в связи с заболеванием корью. Это первый случай смерти от данного заболевания, зарегистрированный в штате с 1978 года.
Об этом 20 ноября сообщил Департамент здравоохранения штата Вирджиния.
Согласно официальному сообщению ведомства, скончался ребенок в возрасте от 0 до 4 лет, чей анализ на корь дал положительный результат. В целях защиты частной жизни семьи точный возраст и другие подробности о погибшем не разглашаются.
Трагедия произошла на фоне роста заболеваемости корью в штате. По официальным данным, по состоянию на 19 ноября с начала 2026 года в Вирджинии было зарегистрировано 220 случаев заболевания корью. Это самый высокий показатель в штате с 1988 года.
Из зарегистрированных случаев 179 приходятся на невакцинированных лиц, статус вакцинации 39 человек неизвестен. Только двое заболевших были привиты от кори.
Специалисты подчеркивают, что вакцинация является самым эффективным средством защиты от кори. Департамент здравоохранения Вирджинии также призвал население проверить свой статус вакцинации против этого заболевания и при необходимости обратиться к медицинским специалистам.
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