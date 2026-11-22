В штате Вирджиния, США, скончался ребенок в возрасте до 5 лет в связи с заболеванием корью. Это первый случай смерти от данного заболевания, зарегистрированный в штате с 1978 года.

Об этом 20 ноября сообщил Департамент здравоохранения штата Вирджиния.

Согласно официальному сообщению ведомства, скончался ребенок в возрасте от 0 до 4 лет, чей анализ на корь дал положительный результат. В целях защиты частной жизни семьи точный возраст и другие подробности о погибшем не разглашаются.