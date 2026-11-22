День для фаворитов в 11-м туре Английской Премьер-лиги сложился неудачно. «Челси» на своем поле крупно уступил «Лидсу», «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фулхэмом», продлив свою безвыигрышную серию до четырех матчей. «Арсенал» также потерял два очка на выезде против «Ньюкасла».

21 ноября в рамках 11-го тура чемпионата Англии сезона 2026/2027 состоялось семь матчей. Самый сенсационный результат тура был зафиксирован в Лондоне: «Челси» на глазах у своих болельщиков проиграл «Лидсу» со счетом 1:4.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» также не смогли одержать победу. Напротив, «Борнмут» добился очередного успеха, доведя свою победную серию во всех турнирах до девяти матчей.

«Челси» проиграл на своем поле со счетом 1:4

«Челси» — «Лидс» 1:4

Самый неожиданный результат тура был зафиксирован в Лондоне. «Челси» принимал «Лидс» на своем поле, но крупно уступил в этой встрече.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Эмануэля Эмеги. Однако «Лидс» ответил довольно быстро: на 28-й минуте Ноа Окафор восстановил равновесие.

Во втором тайме гости усилили свое преимущество. На 53-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти и вывел «Лидс» вперед. Спустя пять минут Окафор забил свой второй гол, оформив дубль.

На 90-й минуте встречи Бренден Ааронсон забил еще один мяч, установив окончательный счет — 1:4.

Таким образом, «Челси» потерпел тяжелое поражение перед своими болельщиками, а «Лидс» вернулся из Лондона с крупной победой.

«Манчестер Сити» не смог победить в четвертом матче подряд

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» 1:1

Команда Пепа Гвардиолы также не смогла порадовать своих болельщиков на домашней арене, сыграв вничью 1:1 с «Фулхэмом».

Счет в матче открыли гости. На 16-й минуте Родриго Муниз поразил ворота соперника и вывел «Фулхэм» вперед.

«Манчестер Сити» сумел забить ответный гол во втором тайме. На 57-й минуте Эллиот Андерсон сравнял счет.

В оставшееся время обе команды пытались забить победный гол, но цифры на табло не изменились.

После этого результата безвыигрышная серия «Манчестер Сити» в чемпионате Англии достигла четырех матчей подряд. Для подопечных Гвардиолы такой результат может дорого обойтись в чемпионской гонке.

«Арсенал» потерял два очка на поле «Ньюкасла»

«Ньюкасл» — «Арсенал» 2:2

В еще одном центральном матче тура «Арсенал» на выезде сразился с «Ньюкаслом». Бескомпромиссная встреча завершилась со счетом 2:2.

В матче отличились Эберечи Эзе, Харви Барнс, Малик Тшау и Нони Мадуэке. Однако ни одна из команд не смогла добиться преимущества над соперником.

В итоге «Арсенал» довольствовался одним очком на выезде, что не позволило лондонцам укрепить свое лидерство в турнирной таблице.

«Борнмут» одержал девятую победу

«Борнмут» — «Ноттингем Форест» 2:0

Одна из самых стабильных команд тура, «Борнмут», добилась очередной победы, обыграв на своем поле «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

На 19-й минуте Эванилсон открыл счет. В компенсированное к первому тайму время Джастин Клюйверт забил второй гол, закрепив преимущество хозяев.

Таким образом, «Борнмут» довел свою победную серию во всех турнирах до девяти матчей, демонстрируя один из самых примечательных результатов сезона.

«Тоттенхэм» победил, «Астон Вилла» сыграла вничью

«Тоттенхэм» — «Ипсвич» 2:0

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Ипсвич» со счетом 2:0. Лука Уильямс-Барнетт открыл счет на 15-й минуте, а Доминик Соланке забил второй гол на 52-й минуте.

«Астон Вилла» — «Сандерленд» 0:0

В матче между «Астон Виллой» и «Сандерлендом» победитель не был выявлен. На протяжении всей встречи команды не смогли поразить ворота соперника, и игра завершилась со счетом 0:0.

«Ковентри» обыграл «Кристал Пэлас»

«Ковентри» — «Кристал Пэлас» 3:2

Одним из самых результативных матчей тура стала встреча «Ковентри» и «Кристал Пэлас», в которой хозяева победили со счетом 3:2.

Тайво Авонийи вывел «Ковентри» вперед на 5-й минуте. Янн Пино сравнял счет на 13-й минуте. На 30-й минуте Такеши Сакамото снова вывел хозяев вперед, а в компенсированное к первому тайму время Йорген Странд Ларсен восстановил равновесие.

Судьба матча решилась на 85-й минуте: автогол игрока «Кристал Пэлас» принес победу «Ковентри» — 3:2.

Результаты 11-го тура АПЛ за 21 ноября

Матч Счет «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 1:1 «Борнмут» — «Ноттингем Форест» 2:0 «Астон Вилла» — «Сандерленд» 0:0 «Тоттенхэм» — «Ипсвич» 2:0 «Челси» — «Лидс» 1:4 «Ковентри» — «Кристал Пэлас» 3:2 «Ньюкасл» — «Арсенал» 2:2

Чемпионская гонка в АПЛ накалилась еще сильнее

Результаты 11-го тура стали серьезным сигналом для нескольких фаворитов. «Челси» крупно проиграл дома, «Манчестер Сити» не смог прервать безвыигрышную серию, а «Арсенал» потерял два очка на выезде.

Напротив, «Борнмут» продолжает свою победную серию, демонстрируя стабильную игру. Теперь становится еще интереснее, как следующие матчи сезона в чемпионате Англии повлияют на конкуренцию между лидерами.