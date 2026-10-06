Представлен Vivo В80: огромный аккумулятор и камера Зеисс

·28·Технологии
Представлен Vivo В80: огромный аккумулятор и камера Зеисс

Рынок смартфонов среднего сегмента пополнился еще одной интересной моделью с передовыми характеристиками. Официально представленный на индийском рынке новый Vivo В80 сочетает в себе неожиданно высокие показатели для своего класса, включая профессиональную оптику и рекордную емкость аккумулятора. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, этот смартфон уже успел привлечь внимание покупателей своими техническими возможностями. Устройство примечательно тем, что в нем полноценно реализованы современные технологии и требования пользователей. Особенно эксперты отметили тот факт, что в компактный корпус удалось вместить огромные возможности.

Дисплей и производительность

Новый Vivo В80 оснащен качественным АМОЛЭД-дисплеем с диагональю 6,59 дюйма. Разрешение экрана поддерживает формат Фулл ХД+, а частота обновления достигает 144 Hz. Также заявлена впечатляющая пиковая яркость экрана в 5000 нит, что позволяет легко считывать информацию даже под прямыми солнечными лучами. Сканер отпечатков пальцев, в соответствии с современными тенденциями, встроен под экран.

Аппаратную платформу устройства составляет эффективный процессор Snapdragon 7 Ген 4. В качестве программного обеспечения выбран интерфейс ОригинОС 7 на базе операционной системы Android 17. Эта комбинация обеспечивает быструю работу приложений и стабильность системы.

Оптика и емкость аккумулятора

Одной из главных особенностей смартфона является продвинутый блок камер, созданный в сотрудничестве с известным брендом Зеисс. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony ЛЙТ-700В с автофокусом и системой оптической стабилизации изображения. Кроме того, имеются 50-мегапиксельный телеобъектив Sony ИМКс882 с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Фронтальная камера также оснащена сенсором высокого разрешения на 50 мегапикселей.

Еще одной удивительной характеристикой является аккумулятор. В тонком корпусе толщиной всего 7,79 мм размещена огромная батарея емкостью 7200 mAh. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 90 В. Смартфон весом 210 граммов имеет алюминиевую боковую рамку и стеклянную заднюю панель.

Согласно представленным данным, модель имеет стандарт защиты от воды и пыли ИП69. Также пользователям доступны НФК-чип, поддержка еСИМ, двухдиапазонный Wi-Fi и беспроводная связь Bluetooth 5.4. Официальные цены на модель Vivo В80 производителем пока не объявлены.

VivoСмартфонZeissТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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