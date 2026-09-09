Флагман Honor Magic9 Pro Max получит аккумулятор 8800 мА·ч

На рынке смартфонов готовится к выходу новое устройство, сочетающее в себе рекордную автономность и передовые возможности съемки. Согласно данным иксбт.ком, известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что готовящийся к выпуску смартфон Honor Magic9 Pro Max будет оснащен самым большим аккумулятором в своем классе. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

В то время как современные мобильные устройства устанавливают новые рекорды по запасу энергии, ожидается, что новый флагман Honor кардинально изменит стандарты в этой области. По информации инсайдера, в корпус устройства будет установлен огромный аккумулятор емкостью 8800 мА·ч.

Эра аккумуляторов большой емкости

Ожидается, что этот показатель станет рекордным для данного класса устройств. Примечательно, что даже базовая версия Honor Magic9 с более компактным экраном, как предполагается, получит аккумулятор емкостью более 8000 мА·ч. Это позволит пользователям активно использовать гаджет в течение длительного времени без подзарядки.

Однако преимущество новой серии смартфонов заключается не только в емкости аккумулятора. Производитель уделил особое внимание возможностям камеры, которые должны приятно удивить любителей мобильной фотографии.

Передовые возможности камеры и аксессуары

Сообщается, что модель Honor Magic9 Pro Max будет оснащена продвинутой системой камер, включающей два крупных 200-мегапиксельных сенсора Арризо. Основная камера получит диафрагму ф/1.57, сенсор размером 1/1,28 дюйма и систему стабилизации на основе карданного подвеса. Также будет установлен 200-мегапиксельный телеобъектив Супер Нигхт с диафрагмой ф/2.6 и сенсором 1/1,4 дюйма.

Для любителей качественной съемки на больших расстояниях Honor также готовит набор специальных аксессуаров. В него войдут Мега Телеконвертер с фокусным расстоянием 500 мм, а также компактный Тумб Телеконвертер длиной около 81 мм и весом всего 88 грамм.

Официальная презентация устройств новой серии запланирована на 28 сентября текущего года в Пекине. Ожидается, что это событие станет одним из важнейших в мире технологий.