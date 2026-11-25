В махалле «Миришкор» Бектемирского района города Ташкента 25 ноября будут проводиться работы по переносу газопровода. Труба низкого и среднего давления диаметром 57 миллиметров будет перенесена из междомовой территории в безопасное место. Данные дома включены в программу «Обод махалла».

Работы по переносу газопровода осуществляются отделом «Бектемиртумангаз», входящим в структуру филиала газоснабжения «Худудгаз пойтахт».

В связи с проведением работ 25 ноября с 10:00 до 18:00 подача природного газа будет временно приостановлена. Отключение затронет многоэтажные дома №37, 38, 39 и 29Б. Это коснется в общей сложности 381 квартиры. Также без газа останутся 14 оптовых потребителей.

После завершения работ по переносу газопровода подача газа будет поэтапно восстановлена в соответствии с правилами безопасности. Потребители будут проинформированы о процессе возобновления газоснабжения.

Отдел «Бектемиртумангаз» приносит извинения жителям за временные неудобства.