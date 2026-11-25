На планете Марс была обнаружена необычная геологическая структура, привлекшая внимание ученых. На поверхности планеты были зафиксированы длинные и извилистые ряды крупных светлых камней, образующих узор, напоминающий гигантский отпечаток пальца, который занимает площадь около 5 на 15 километров. Об этом сообщает издание «СкиенкеАлерт».

Этот необычный ландшафт был запечатлен с помощью камеры высокого разрешения ХиРИСЭ, установленной на орбитальном аппарате NASA Марс Реконнаиссанке Орбитер. На снимках видно, что камни расположены в определенном порядке, образуя на поверхности Марса своеобразные геометрические фигуры.

Отмечается, что этот загадочный рельеф находится в вулканическом регионе Фарсида, недалеко от экватора Красной планеты, на высоте 5455 метров. Интересно, что на архивных орбитальных снимках, сделанных в 2002 году, эта область выглядела почти ровной. Однако новые изображения позволили отчетливо разглядеть ряды камней, расстояние между которыми составляет 5–10 метров.

Планетолог Геологической службы США Пол Гайслер также подтвердил уникальность этой находки. Специалисты до сих пор не наблюдали подобных симметричных и своеобразных узоров ни в одном другом регионе Марса.

Ученые выдвигают две гипотезы о происхождении камней

Пока неясно, в результате какого именно процесса камни расположились в таком порядке. Однако планетологи рассматривают две основные научные гипотезы для объяснения этого явления.

Согласно первой версии, резкие и повторяющиеся перепады температуры, наблюдаемые в приполярных и высокогорных районах Земли, приводят к сортировке горных пород. В этом процессе крупные валуны отделяются от мелких пород, образуя на поверхности земли линии и фигуры, похожие на многоугольники. Ученые не исключают, что подобный природный процесс мог произойти и на Марсе.

Вторая гипотеза связана с сейсмической активностью на планете, то есть марсотрясениями. В этом процессе может происходить явление, называемое «эффектом бразильского ореха». Согласно ему, при тряске почвы мелкие частицы оседают вниз, а крупные камни постепенно поднимаются вверх и скапливаются на поверхности.

Тем не менее, перед исследователями стоит важный вопрос: может ли сейсмическая активность на Марсе расставить многотонные крупные валуны в таком четком геометрическом порядке, в форме извилистых дуг?

На данный момент точного ответа на этот вопрос нет. Ученые продолжают изучать происхождение необычных каменных структур. Эта находка еще раз показала, что на поверхности Марса существует множество геологических явлений, которые еще не полностью изучены и природа которых остается загадкой даже для ученых.