Уровень владения английским языком среди населения Узбекистана в международном рейтинге был оценен как «очень низкий». Согласно результатам индекса EF English Proficiency за 2026 год, страна заняла 101-е место среди 117 государств. Об этом сообщается в текущем отчете индекса.

Отмечается, что Узбекистан немного поднялся в рейтинге по сравнению с прошлогодним результатом. В частности, в 2025 году страна занимала 104-е место среди 123 государств. Однако в этом году средний показатель владения английским языком у узбекистанцев снизился.

Если в 2025 году средний результат страны составлял 429 баллов, то в 2026 году этот показатель упал до 421 балла. Максимальный результат в индексе установлен на отметке 700 баллов.

Узбекистан участвует в рейтинге с 2018 года

Для справки: Узбекистан участвует в данном международном исследовании с 2018 года. В том же году страна заняла 86-е место среди 88 государств.

В исследовании учитывается уровень владения английским языком участниками в возрасте 18 лет и старше. Индекс EF English Proficiency направлен на оценку состояния владения английским языком населением в разных странах.

Первое место в рейтинге 2026 года заняла Швеция. В первую десятку также вошли Австрия, Дания, Германия, Нидерланды, Хорватия, Португалия и Норвегия.

Результаты стран Центральной Азии и соседей Узбекистана также разнятся. В частности, Кыргызстан занял 90-е место, Афганистан — 92-е, Казахстан — 99-е и Таджикистан — 110-е место.

Таким образом, несмотря на то, что Узбекистан улучшил свою позицию в текущем рейтинге по сравнению с прошлым годом, средний балл владения английским языком среди населения снизился. Страна по-прежнему остается в группе государств с самым низким результатом в индексе.