В Ахангаранском районе Ташкентской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Автомобиль Cobalt врезался в дерево на обочине дороги. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУВД.

Отмечается, что ДТП произошло 24 ноября около 18:00 на автомобильной дороге А-373 «Ташкент — Алмалык», проходящей по территории СГМ «Янгихаёт» Ахангаранского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля Cobalt Р.С. (1993 г.р.) не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в дерево на обочине.

Вследствие аварии водитель и двое пассажиров 1994 года рождения получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы.

В настоящее время ведутся следственные действия. Изучаются все детали и причины возникновения инцидента.