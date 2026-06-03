Энергетический сектор нашей страны и его производственные показатели в настоящее время находятся в центре внимания экономических аналитиков и широкой общественности. Оценивая текущее состояние энергосистемы, известный экономист Отабек Бакиров отметил углубление кризисных явлений и ускорение темпов спада в отрасли. Последние официальные статистические отчеты (по итогам апреля) также наглядно подтверждают снижение по основным направлениям сектора.

Основные потери и показатели спада в энергетическом секторе

Зафиксирован ряд показателей снижения в сфере производства и добычи полезных ископаемых. Цифры в разрезе отраслей выглядят следующим образом:

Объем природного газа: Всего за один месяц объем добычи голубого топлива сократился еще на 700 млн куб. м , а общий показатель упал до 3 млрд куб. м. Наиболее тревожно, что с начала текущего года общее снижение составило 2,4 млрд куб. м .

Угольная промышленность: В этой отрасли наблюдается самый значительный спад — объем добычи угля сократился почти в 3 раза , упав всего до 200 тыс. тонн.

Другие показатели в сырьевом секторе: Наряду с этим, в отчетном периоде зафиксировано снижение добычи нефти до 51,7 тыс. тонн, а газового конденсата — до 77 тыс. тонн.

Влияние на переработку и общую промышленность

Дефицит сырья, разумеется, не мог не оказать негативного влияния на цепочку производства и переработки готовой продукции. В частности, объем производства дизельного топлива снизился до 100,1 тыс. тонн, а выработка электроэнергии — основного драйвера экономики — упала до 6,9 млрд кВт·ч .

Общая картина данных процессов отражена в следующей таблице:

Наименование продукции / Направление Текущий показатель за апрель Степень снижения / Состояние Природный газ 3 млрд м³ Снижение на 700 млн м³ за месяц Уголь 200 тыс. тонн Сокращение в 3 раза Дизельное топливо 100,1 тыс. тонн Зафиксировано снижение Электроэнергия 6,9 млрд кВт·ч Наблюдается резкое снижение

На фоне этого спада в энергетике замедлились и темпы роста общего промышленного производства в стране. Показатель снизился с мартовских 8% до 7,8% по итогам апреля.

Аналитики и эксперты ставят под серьезное сомнение реалистичность обещаний и сроков «скорейшей стабилизации системы», выдвигаемых ответственными лицами отрасли.

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