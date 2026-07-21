Объявлены курсы валют на 22 июля

·140·Экономика
Объявлены курсы валют на 22 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 26,47 сума и составил 11 986,56 сума.

• Евро подорожал на 21,27 сума и составил 13 691,65 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,44 сума и опустился до 152,09 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 8,12 сума и опустился до 16 094,95 сума.

• Японская иена подорожала на 0,05 сума и составила 73,69 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 1,12 сума и опустился до 14 799,14 сума.

• Китайский юань подорожал на 4,26 сума и составил 1 771,67 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
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