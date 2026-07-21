Объявлены курсы валют на 22 июля
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 26,47 сума и составил 11 986,56 сума.
• Евро подорожал на 21,27 сума и составил 13 691,65 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,44 сума и опустился до 152,09 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 8,12 сума и опустился до 16 094,95 сума.
• Японская иена подорожала на 0,05 сума и составила 73,69 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 1,12 сума и опустился до 14 799,14 сума.
• Китайский юань подорожал на 4,26 сума и составил 1 771,67 сума.
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