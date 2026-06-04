Оборот кафе и ресторанов в Узбекистане приблизился к 70 трлн сумов

·43·Экономика
Оборот кафе и ресторанов в Узбекистане приблизился к 70 трлн сумов

По данным Государственного комитета по статистике, по состоянию на 1 мая 2026 года в Узбекистане функционирует 32 266 предприятий общественного питания.

В январе–апреле текущего года объем продаж через кафе, рестораны и другие заведения общественного питания достиг 69,8 трлн сумов. Это на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2025 года.

Большая часть торгового оборота пришлась на субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства. Их доля составила 79,8%.

Крупные предприятия сформировали 20,2% от общего показателя. Эти цифры свидетельствуют о том, что основная активность на рынке услуг общественного питания в Узбекистане обеспечивается представителями малого и среднего бизнеса.

УзбекистанНациональный статистический комитет
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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