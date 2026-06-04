Оборот кафе и ресторанов в Узбекистане приблизился к 70 трлн сумов
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По данным Государственного комитета по статистике, по состоянию на 1 мая 2026 года в Узбекистане функционирует 32 266 предприятий общественного питания.
В январе–апреле текущего года объем продаж через кафе, рестораны и другие заведения общественного питания достиг 69,8 трлн сумов. Это на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2025 года.
Большая часть торгового оборота пришлась на субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства. Их доля составила 79,8%.
Крупные предприятия сформировали 20,2% от общего показателя. Эти цифры свидетельствуют о том, что основная активность на рынке услуг общественного питания в Узбекистане обеспечивается представителями малого и среднего бизнеса.
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