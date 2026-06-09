Экономические связи между Узбекистаном и США выходят на новый этап

·2·Экономика
Экономические связи между Узбекистаном и США выходят на новый этап

В условиях развивающейся экономической интеграции и международного сотрудничества двусторонние отношения между Узбекистаном и Соединенными Штатами Америки вышли на абсолютно новый, качественный уровень. В рамках политики открытости нашей страны по отношению к зарубежным партнерам встреча на высшем уровне с заместителем министра торговли США Дэвидом Фогелем послужила укреплению взаимного экономического сотрудничества. Этот диалог имел важное стратегическое значение не только для развития традиционных направлений, сформировавшихся за годы, но и для определения новых и перспективных граней партнерства двух государств.

Экономические связи между Узбекистаном и США выходят на новый этап

В ходе официальных переговоров стороны тщательно и всесторонне проанализировали существующие большие возможности в сферах торговли и инвестиций. Следует отметить, что сегодня крупные американские деловые круги и транснациональные компании за океаном демонстрируют все возрастающий высокий интерес к крупным инвестиционным, промышленным и инфраструктурным проектам, активно реализуемым на территории Узбекистана. По мнению экспертов, такое повышенное внимание не случайно, поскольку системно проводимые в нашей стране масштабные экономические реформы создают безопасную и надежную основу для международных инвесторов и владельцев капитала.

Экономические связи между Узбекистаном и США выходят на новый этап

В ходе состоявшейся встречи стороны особо отметили, что данное сотрудничество не должно ограничиваться лишь официальными бумажными соглашениями и сухими декларациями. Напротив, эти договоренности должны в ближайшей перспективе дать конкретные и позитивные экономические результаты в реальной жизни. Самое главное, обе стороны решительно одобрили необходимость создания тысяч новых рабочих мест в нашей стране и открытия широких возможностей для развития национальной экономики в результате этих усилий.

Кроме того, на встрече была особо отмечена эффективная деятельность популярного Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета, который служит прочным и надежным мостом между ведущими предпринимателями и бизнесменами двух стран. Эта авторитетная структура служит важнейшим и удобным инструментом для систематизации взаимовыгодного конструктивного диалога и укрепления практических связей между бизнес-субъектами двух государств.

Состоявшаяся встреча на высшем уровне четко подтверждает, что экономические отношения между Узбекистаном и США последовательно и стремительно развиваются в духе долгосрочного стратегического партнерства, а сотрудничество между бизнес-сообществами в ближайшем будущем станет еще более удобным, безопасным и эффективным.

Следите за экономическими достижениями Узбекистана на международной арене, крупными миллиардными контрактами с иностранными инвесторами и самыми свежими эксклюзивными новостями об экономике нашей страны всегда вместе с нами на страницах Замин!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Архитектор МиКА: ЕС следует сосредоточиться на токенизации вместо ДеФиАрхитектор МиКА: ЕС следует сосредоточиться на токенизации вместо ДеФиСегодня, 13:19Индекс КоинДеск 20 снижается: AAVE и другие активы теряют в стоимостиИндекс КоинДеск 20 снижается: AAVE и другие активы теряют в стоимостиСегодня, 13:11Четырехлетний цикл Bitcoin обещает новые рекорды в 2028 годуЧетырехлетний цикл Bitcoin обещает новые рекорды в 2028 годуСегодня, 13:10Цена Bitcoin снизилась до 62 500 долларов, утратив темпы ростаЦена Bitcoin снизилась до 62 500 долларов, утратив темпы ростаСегодня, 12:58OKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в ЕвропеOKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в ЕвропеСегодня, 12:13Рост цены биткоина пока не означает возвращение бычьего рынкаРост цены биткоина пока не означает возвращение бычьего рынкаСегодня, 11:16
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая