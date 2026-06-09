Экономические связи между Узбекистаном и США выходят на новый этап

В условиях развивающейся экономической интеграции и международного сотрудничества двусторонние отношения между Узбекистаном и Соединенными Штатами Америки вышли на абсолютно новый, качественный уровень. В рамках политики открытости нашей страны по отношению к зарубежным партнерам встреча на высшем уровне с заместителем министра торговли США Дэвидом Фогелем послужила укреплению взаимного экономического сотрудничества. Этот диалог имел важное стратегическое значение не только для развития традиционных направлений, сформировавшихся за годы, но и для определения новых и перспективных граней партнерства двух государств.

В ходе официальных переговоров стороны тщательно и всесторонне проанализировали существующие большие возможности в сферах торговли и инвестиций. Следует отметить, что сегодня крупные американские деловые круги и транснациональные компании за океаном демонстрируют все возрастающий высокий интерес к крупным инвестиционным, промышленным и инфраструктурным проектам, активно реализуемым на территории Узбекистана. По мнению экспертов, такое повышенное внимание не случайно, поскольку системно проводимые в нашей стране масштабные экономические реформы создают безопасную и надежную основу для международных инвесторов и владельцев капитала.

В ходе состоявшейся встречи стороны особо отметили, что данное сотрудничество не должно ограничиваться лишь официальными бумажными соглашениями и сухими декларациями. Напротив, эти договоренности должны в ближайшей перспективе дать конкретные и позитивные экономические результаты в реальной жизни. Самое главное, обе стороны решительно одобрили необходимость создания тысяч новых рабочих мест в нашей стране и открытия широких возможностей для развития национальной экономики в результате этих усилий.

Кроме того, на встрече была особо отмечена эффективная деятельность популярного Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета, который служит прочным и надежным мостом между ведущими предпринимателями и бизнесменами двух стран. Эта авторитетная структура служит важнейшим и удобным инструментом для систематизации взаимовыгодного конструктивного диалога и укрепления практических связей между бизнес-субъектами двух государств.

Состоявшаяся встреча на высшем уровне четко подтверждает, что экономические отношения между Узбекистаном и США последовательно и стремительно развиваются в духе долгосрочного стратегического партнерства, а сотрудничество между бизнес-сообществами в ближайшем будущем станет еще более удобным, безопасным и эффективным.

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