Санкции против биржи HTX вызывают беспокойство на крипторынке

Исследователи блокчейна выражают обеспокоенность тем, что санкции, введенные Великобританией против криптовалютной биржи HTX, могут нанести ущерб системе комплаенса всей отрасли. Глава исследовательского подразделения Galaxy Дигитал Алекс Торн отметил, что включение целой биржи в санкционный список является проблематичным шагом, поскольку на платформе зарегистрированы миллионы законопослушных пользователей. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Эксперт по безопасности Тейлор Монахан заявил, что эти меры подрывают многолетние усилия протоколов децентрализованных финансов (ДеФи) по блокировке украденных средств. По ее мнению, большинство пользователей HTX — честные трейдеры. Известный блокчейн-детектив ЗачКсБТ также назвал санкции «чрезмерно жесткими», отметив, что «загрязнение» (таинтинг) адресов в блокчейне усложняет аналитические процессы.

Напомним, что 26 мая правительство Великобритании объявило о санкциях против компании Huobi Глобал С.А., стоящей за HTX, по обвинению в поддержке финансовых сетей, связанных с Россией. По данным официальных лиц, биржа могла оказывать услуги российскому правительству через такие структуры, как находящиеся под санкциями Гарантекс и А7 Limited Лиабилитй Компанй.

Руководство HTX отвергает эти обвинения, подчеркивая, что санкционированное юридическое лицо отделено от онлайн-биржи. Однако согласно отчету Глобал Ledger, с 2021 года по май 2026 года через HTX прошло криптоактивов на сумму около 21,06 млрд долл. США с высоким уровнем риска. Утверждается, что как минимум 7,64 млрд долл. США из этой суммы связаны с российскими даркнет-маркетплейсами, такими как Гарантекс и Хйдра.

В результате санкций проект World Liberty Financial, связанный с Дональдом Трампом, заморозил адреса HTX. В ответ биржа исключила стейблкоин УСД1 этой платформы из торгов и приостановила несколько торговых пар. В настоящее время криптосообщество наблюдает за тем, как эта ситуация повлияет на общий уровень риска на рынке биткоина и других активов.