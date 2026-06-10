Мерк и Хашграф Груп запустили новый проект для требований Европейского союза

·4·Экономика
Мерк и Хашграф Груп запустили новый проект для требований Европейского союза

Немецкий технологический гигант Мерк и компания Хашграф Груп представили цифровой паспорт продукта, интегрированный с платформой ТракТраке на базе сети Хедера. Это партнерство разработано в соответствии с новыми требованиями Европейского союза (ЕС) к прозрачности и отслеживаемости цепочек поставок. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В рамках проекта технология М-Труст компании Мерк наносит специальные защитные маркировки на продукты и упаковку. Эти маркировки проверяются с помощью ручных сканеров, а все данные фиксируются на платформе ТракТраке. В результате формируется цифровой паспорт, подтверждающий подлинность продукта и отслеживающий весь его путь.

Эта интеграция объединяет физическую аутентификацию продуктов с технологией блокчейн. Это позволяет предприятиям проверять не только происхождение продукта, но и все связанные с ним цифровые записи. Система в первую очередь направлена на соблюдение регламента ЕС по экодизайну для устойчивых продуктов (ЭСПР) и требований по борьбе с вырубкой лесов.

Новая технология уже прошла тестирование, и ожидается ее применение в сферах продовольствия, фармацевтики, товаров класса люкс и электроники. Регламент ЭСПР, вступивший в силу в июле 2024 года, применяется к большинству товаров, продаваемых в Европейском союзе, и направлен на повышение ресурсоэффективности и расширение циркулярной экономики.

Интерес к торговой инфраструктуре на базе блокчейна не ограничивается только Европой. Например, в марте этого года официальные лица Гонконга и Шанхая достигли соглашения об изучении блокчейн-платформ для цифровизации трансграничных торговых документов и упрощения финансовых услуг.

MerckHederaБлокчейнЦепочка ПоставокЭкономика
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Laylo
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