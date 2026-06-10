Отток капитала с крипторынка: Структурный кризис или временный шок?

·2·Экономика
Отток капитала с крипторынка: Структурный кризис или временный шок?

По словам руководителя отдела исследований КоинШарес Джеймса Баттерфилла, отток капитала с рынка криптовалют является не структурным кризисом, а шоком настроений, вызванным геополитической ситуацией и ожиданиями по процентным ставкам. Настроения инвесторов резко ухудшились после того, как за последние недели с рынка цифровых активов было выведено миллиарды долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Баттерфилл объяснил эту коррекцию в основном геополитическими факторами, в частности конфликтами вокруг Ирана и их влиянием на процентные ставки. Он отметил, что планы по снижению процентных ставок выбыли из повестки дня, а рынки, напротив, начали закладывать в цены вероятность повышения ставок со стороны ФРС.

На прошлой неделе из спотовых Bitcoin ETF в США наблюдался чистый отток капитала в размере около 1,72 млрд УСД. По мнению директора компании Винкент Пола Ховарда, эта ситуация отражает реакцию институциональных инвесторов на макроэкономические новости. Кроме того, давление на рынке технологических акций создает общие трудности для всех рисковых активов.

Аналитики отмечают, что падение цены Bitcoin ниже основных средних показателей свидетельствует о переходе рынка к более осторожной фазе. Высокая волатильность Bitcoin на бирже КМЭ означает, что резкие колебания цен под влиянием новостей будут продолжаться.

Представитель Тессеракт Груп Адам Хэймс добавил, что сообщения о некоторых крупных продажах на рынке подорвали доверие инвесторов. Хотя объемы этих продаж не могут полностью объяснить общее падение рынка, они послужили негативным сигналом и привели к снижению спроса.

BitcoinКриптовалютаИнвестицииCoinSharesРынок
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Laylo
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