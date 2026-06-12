В США создается специальная группа по борьбе с кражами криптовалют

Законодатели США выступили с инициативой создания специальной рабочей группы под руководством Министерства юстиции для координации расследований краж криптовалют, мошенничества и других преступлений, связанных с цифровыми активами. Согласно законопроекту, Минюст станет главным федеральным координатором, объединяющим такие ведомства, как ФБР, Служба расследований национальной безопасности и сеть ФинКЭН Министерства финансов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Документ, представленный республиканцем Лэнсом Гуденом и демократом Джошем Готтхаймером, возлагает на рабочую группу задачи по сбору доказательств, проведению блокчейн-экспертиз, отслеживанию активов и разработке передовых методов поддержки пострадавших. Проект также предусматривает оказание технической помощи и проведение тренингов для правоохранительных органов штатов и местных властей.

По данным ФБР, в прошлом году американцы понесли убытки на сумму более 11 млрд УСД в результате преступлений, связанных с криптовалютой. Новая структура будет сотрудничать с международными правоохранительными органами по трансграничным расследованиям и ежегодно представлять Конгрессу отчеты о новых угрозах и политические рекомендации. Отмечается, что данный закон не вводит новые меры регулирования, а усиливает существующее межведомственное взаимодействие.

Эта инициатива совпала с запуском компаниями, занимающимися блокчейн-аналитикой, такими как ТРМ Лабс и Chainalysis, инструментов на базе искусственного интеллекта для отслеживания украденных средств. Например, инструмент Ко-Касе Агент от ТРМ Лабс позволяет анализировать транзакции с помощью запросов на естественном языке. Chainalysis также внедряет аналогичные технологии, поскольку криптопреступники используют ИИ для расширения своих операций.

Согласно данным ДеФиЛлама, только в апреле хакеры похитили около 630 млн УСД, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Новый законопроект направлен именно на предотвращение столь крупных экономических потерь и обеспечение безопасности на крипторынке.