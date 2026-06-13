Компания Блокворкс приобрела аналитическую платформу Мессари

·13·Экономика
Компания Блокворкс приобрела аналитическую платформу Мессари

Крупный медиа-провайдер и поставщик данных в сфере криптовалют Блокворкс объявил о приобретении фирмы Мессари, занимающейся аналитическими исследованиями. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, сумма сделки превысила 10 миллионов долларов. В свое время Мессари получала поддержку от таких крупных инвесторов, как Бреван Ховард Дигитал и Поинт72 Вентурес. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В 2022 году Мессари привлекла 35 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии Б, и тогда компания оценивалась в 300 миллионов долларов. Резкое снижение текущей цены продажи объясняется внутренними трудностями, с которыми столкнулась Мессари, а также общим спадом в криптосекторе. В начале текущего года компания обновила руководство и сократила штат сотрудников с целью перехода на направление искусственного интеллекта (ИИ).

Основанная в 2018 году, компания Блокворкс начинала свою деятельность как медиа-компания и организатор мероприятий, а позже вышла на рынок исследовательских продуктов и данных. В апреле компания объявила о расширении своего капитала с оценкой в 192 миллиона долларов. По словам представителей Блокворкс, объединение с Мессари позволит усилить услуги по предоставлению рыночных данных, комплаенсу и связям с инвесторами.

Данная сделка является частью масштабного процесса консолидации между платформами криптоданных и исследований. Недавно парижская фирма Каико приобрела компанию Амбердата, а в январе проект РедСтоне включил в свой состав платформу Секуритй Токен Маркет. Подобные слияния способствуют созданию более совершенных аналитических инструментов для институциональных инвесторов.

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Laylo
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