Инвестиции в проект Морфо в размере 175 миллионов долларов — новый тренд на крипторынке

·1·Экономика
Инвестиции в проект Морфо в размере 175 миллионов долларов — новый тренд на крипторынке

Инвесторы теперь направляют больше средств не только в протоколы децентрализованных финансов (DeFi), но и в стейблкоины и кредитную инфраструктуру. Это наглядно продемонстрировал недавний инвестиционный раунд компании Морфо Лабс. По словам генерального директора Спарк Сэма Макферсона, в раунде под руководством Paradigm, a16z crypto и Риббит Капитал было привлечено 175 миллионов долларов. Об этом Коинтелеграф.ком сообщает.

Морфо позиционирует себя не просто как ДеФи-платформа для кредитования, а как уровень кредитной инфраструктуры для банков, компаний по управлению активами и финтех-организаций. Ончейн-кредитные рынки позволяют пользователям и институциональным инвесторам брать займы и размещать капитал с использованием блокчейн-активов. Инвесторы выражают уверенность в росте этого сектора наряду со стейблкоинами и другими токенизированными финансовыми продуктами.

Согласно данным ДеФиЛлама, общая стоимость заблокированных средств (TVL) на платформе Морфо составляет 6,72 миллиарда долларов, а объем активных кредитов — 3,47 миллиарда долларов. Аналитическая платформа Сентора отметила, что биржа Coinbase использует смарт-контракты Морфо для корпоративных кредитов в USDC. Это свидетельствует о том, что протокол трансформируется из розничной платформы в инфраструктуру для крупного бизнеса.

Один из основателей Морфо Мерлин Эгалитэ заявил, что цель компании — не вытеснение конкурентов, а создание базового кредитного уровня для традиционных финансовых институтов. В ближайшие 12–18 месяцев проект планирует расширить интеграцию с банками и крупными платформами, а также внедрить функции традиционного кредитного рынка для привлечения институционального капитала.

MorphoКриптовалютаИнвестицииБлокчейнDeFi
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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