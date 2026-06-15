США рискуют утратить лидерство в сфере криптовалют

Сектор криптовалют, считающийся важным для будущего экономики и финансовой системы США, оказался под серьезным законодательным давлением. Ведущие основатели, генеральные директора и инвесторы отрасли обратились к руководству Сената с открытым письмом, призвав защитить права разработчиков. Основная цель обращения — сохранить льготы для создателей программного обеспечения, предусмотренные в законопроекте «Clarity Акт». Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает издание.

Несмотря на взаимную конкуренцию в отрасли, руководители крупных компаний действуют единым фронтом. Они предупреждают, что если из законодательства будут исключены пункты, защищающие разработчиков, США могут спровоцировать отток талантливых специалистов, создающих эти технологии. Это, в свою очередь, будет означать потерю лидерства в финансовой сфере следующего поколения в пользу других государств.

Правовая определенность и значимость БРКА

В настоящее время Конгресс США как никогда близок к созданию реальной системы регулирования цифровых активов. Банковский комитет Сената при поддержке обеих партий одобрил проект «Clarity Акт», и он был направлен в Сенат для общего голосования. Однако представителей отрасли беспокоит тот факт, что под угрозой оказалось основное правило, называемое «Блокчаин Регулаторй Кертаинтй Акт» (БРКА).

Правило БРКА считается фундаментом криптоэкономики. Оно четко разграничивает лиц, которые пишут программное обеспечение с открытым исходным кодом, управляют узлами (нодами) сети или помогают в подтверждении транзакций. Если эти лица не берут под свой контроль и не хранят средства пользователей, они не должны считаться «переводчиками денежных средств» (моней трансмиттер) по федеральному закону.

Будущее индустрии и глобальная конкуренция

Если эта правовая граница будет нарушена, инженеры, развивающие такие блокчейн -системы, как Bitcoin и Ethereum, окажутся под такими же строгими требованиями, как банки и финансовые институты. Это может задушить инновации и вынудить создателей блокчейн-архитектуры покинуть США и переехать в юрисдикции с более мягким законодательством.

Эксперты подчеркивают, что превосходство в сфере финансовых технологий измеряется не только капиталом, но и интеллектуальным потенциалом. Если правительство США не создаст безопасную правовую среду для разработчиков, потеря позиций на глобальном финансовом рынке неизбежна. В настоящее время криптосообщество требует от Сената сохранить этот важный пункт и защитить создателей технологий от необоснованной бюрократии.