В каких странах высокий спрос на узбекистанские товары

·20·Экономика
В каких странах высокий спрос на узбекистанские товары

По данным Национального статистического комитета, в январе–апреле 2026 года общий объем экспорта Узбекистана достиг почти 10 млрд долларов США.

За отчетный период Россия осталась крупнейшим экспортным рынком для узбекистанских товаров. В эту страну было поставлено продукции на сумму 1,5 млрд долларов.

Следующие места по объему экспорта заняли Китай и Афганистан. В Китай было экспортировано товаров на 919,6 млн долларов, а в Афганистан — на 643,7 млн долларов.

Также в число крупных торговых партнеров Узбекистана вошли Франция (498,6 млн долларов), Казахстан (425,5 млн долларов), Турция (361,4 млн долларов), ОАЭ (265,5 млн долларов), Кыргызстан (254,2 млн долларов), Таджикистан (213,3 млн долларов) и США (122,5 млн долларов).

УзбекистанРоссияКитайАфганистанФранция
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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