Кампус университета Низомия выставлен на продажу за 886,6 млрд сумов

Основной кампус Ташкентского государственного педагогического университета имени Низомия, расположенный в Чиланзарском районе, выставлен на продажу в рамках приватизации. Объект будет продан через электронную платформу «Э-ауксион».

Общая площадь кампуса составляет 5,64 гектара. Начальная цена установлена в размере 886,6 млрд УЗС.

Для победителя аукциона установлено особое условие: покупатель должен создать на базе кампуса негосударственное образовательное учреждение и сохранить образовательное назначение объекта.