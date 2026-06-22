Кампус университета Низомия выставлен на продажу за 886,6 млрд сумов
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Основной кампус Ташкентского государственного педагогического университета имени Низомия, расположенный в Чиланзарском районе, выставлен на продажу в рамках приватизации. Объект будет продан через электронную платформу «Э-ауксион».
Общая площадь кампуса составляет 5,64 гектара. Начальная цена установлена в размере 886,6 млрд УЗС.
Для победителя аукциона установлено особое условие: покупатель должен создать на базе кампуса негосударственное образовательное учреждение и сохранить образовательное назначение объекта.
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