В Намангане растут объемы и качество производства мяса (видео)

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью «Наманганского овцеводческого кластера» в Торакурганском районе.

Проект был реализован благодаря широким возможностям, определенным в постановлении Президента Республики Узбекистан от 29 января 2020 года «О дополнительных мерах по государственному поддержке животноводческой отрасли».

Кластер общей стоимостью 35 млн долларов будет развернут в три этапа на земельном участке площадью 10 гектаров, выделенном в районе.

На первом этапе из-за рубежа будут завезены 15 тысяч голов племенных овец, а по завершении второго этапа планируется увеличить поголовье еще на 35 тысяч. Предусмотрена адаптация к местным климатическим условиям высокопродуктивных пород «Арашан», «Хисор» и «Адельбай».

Внедрение в кластере современных технологий ухода и научного подхода позволит значительно увеличить объемы и качество производства мяса. Согласно технологическим показателям проекта, планируется довести вес завезенных из-за рубежа овец (40–50 кг) до 100 кг путем интенсивного откорма в течение трех месяцев. Это означает получение до 60–70 кг чистого мяса с каждой головы.

В результате продуктивность вырастет на 45–50% по сравнению с традиционным животноводством, а после выхода проекта на полную мощность в области будет обеспечено производство 35–40 тыс. тонн качественной мясной продукции в год.

Создание 280 новых постоянных рабочих мест и обеспечение занятости представителей 95 малообеспеченных семей будет способствовать повышению благосостояния местного населения.

Кроме того, на базе комплекса будут созданы современные логистические службы, ветеринарные и сервисные филиалы, а также торговые точки для прямой продажи продукции. В итоге будет создана целостная и непрерывная кластерная цепочка.

Президент отметил полезность опыта данного предприятия для развития животноводческой отрасли, обеспечения внутреннего рынка качественной мясной продукцией и повышения занятости населения, поручив популяризировать этот опыт.