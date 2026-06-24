Налоговый комитет о нарушении банковской тайны: о чем на самом деле новый проект?

·21·Экономика
Налоговый комитет о нарушении банковской тайны: о чем на самом деле новый проект?

В социальных сетях и средствах массовой информации бурные дискуссии вызвал новый проект постановления, касающийся порядка передачи банками данных в налоговые органы. В некоторых источниках эта инициатива была истолкована как попытка контроля за личными сбережениями граждан.

Налоговый комитет опубликовал официальное заявление по данной ситуации, внес ясность в возникшие в обществе вопросы и объяснил, что опасения беспочвенны.

Берутся ли сбережения под контроль? Ошибка в интерпретации СМИ

Налоговый комитет отметил, что в некоторых СМИ данный проект был представлен как инициатива, связанная исключительно с вкладами (депозитами) физических лиц. Согласно официальному разъяснению, такой подход абсолютно не отражает сути документа и является вводящим в заблуждение.

Что на самом деле подразумевает новый документ?

Основная цель проекта — регулирование процесса предоставления информации, необходимой для осуществления налогового контроля. Здесь есть несколько важных аспектов:

  • Новые полномочия не предоставляются: Документ не дает налоговым органам никаких дополнительных полномочий и не предусматривает возможности свободного доступа (управления) к банковским счетам граждан.

  • Устанавливается технический порядок: В проекте лишь определяются четкие сроки, формы и электронный формат (механизм) передачи данных.

  • Законные границы: Банки могут предоставлять информацию в налоговые органы только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. Эти правовые основы строго закреплены в статье 134 Налогового кодекса и Законе «О банковской тайне» .

Безопасность банковских данных и налоговая тайна

Вопрос, который больше всего обеспокоил общественность, — это конфиденциальность данных. Комитет напомнил, что требования законодательства в этой области очень строгие:

Важное правило: Все данные, поступающие из банков в налоговые органы, по закону считаются налоговой тайной . Разглашение этой информации, ее передача третьим лицам или использование в целях, отличных от установленных, строго запрещено законом.

Международные стандарты и прозрачность

Подобный обмен информацией между банками и налоговыми органами не является нововведением Узбекистана. Это система, широко применяемая в международной практике.

В частности, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) такие механизмы считаются одним из основных инструментов борьбы с теневой экономикой и обеспечения налоговой прозрачности. Напомним, что Узбекистан также является активным членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях.

Примите участие в обсуждении!

Налоговый комитет сообщил, что данный проект постановления еще не принят, а выставлен на общественное обсуждение .

Ведомство призывает всех граждан, предпринимателей, независимых экспертов и представителей СМИ принять активное участие в этом обсуждении. Все обоснованные предложения и замечания обязательно будут рассмотрены в процессе дальнейшего совершенствования документа.

Налоговый комитет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 25 июняОбъявлены курсы валют на 25 июняСегодня, 16:2825 июня ожидается рост курса доллара25 июня ожидается рост курса доллараСегодня, 10:38В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентовВ Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентовВчера, 18:44Пересмотр троекратного налога на земли без документовПересмотр троекратного налога на земли без документовВчера, 17:09Объявлены курсы валют на 24 июняОбъявлены курсы валют на 24 июняВчера, 16:05В Намангане растут объемы и качество производства мяса (видео)В Намангане растут объемы и качество производства мяса (видео)Вчера, 13:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
С 1 июня цены на метан снова выросли
С 1 июня цены на метан снова выросли
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара
На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара
Прогноз роста курса доллара на 1 июня
Прогноз роста курса доллара на 1 июня