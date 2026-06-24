Налоговый комитет о нарушении банковской тайны: о чем на самом деле новый проект?

В социальных сетях и средствах массовой информации бурные дискуссии вызвал новый проект постановления, касающийся порядка передачи банками данных в налоговые органы. В некоторых источниках эта инициатива была истолкована как попытка контроля за личными сбережениями граждан.

Налоговый комитет опубликовал официальное заявление по данной ситуации, внес ясность в возникшие в обществе вопросы и объяснил, что опасения беспочвенны.

Берутся ли сбережения под контроль? Ошибка в интерпретации СМИ

Налоговый комитет отметил, что в некоторых СМИ данный проект был представлен как инициатива, связанная исключительно с вкладами (депозитами) физических лиц. Согласно официальному разъяснению, такой подход абсолютно не отражает сути документа и является вводящим в заблуждение.

Что на самом деле подразумевает новый документ?

Основная цель проекта — регулирование процесса предоставления информации, необходимой для осуществления налогового контроля. Здесь есть несколько важных аспектов:

Новые полномочия не предоставляются: Документ не дает налоговым органам никаких дополнительных полномочий и не предусматривает возможности свободного доступа (управления) к банковским счетам граждан.

Устанавливается технический порядок: В проекте лишь определяются четкие сроки, формы и электронный формат (механизм) передачи данных.

Законные границы: Банки могут предоставлять информацию в налоговые органы только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. Эти правовые основы строго закреплены в статье 134 Налогового кодекса и Законе «О банковской тайне» .

Безопасность банковских данных и налоговая тайна

Вопрос, который больше всего обеспокоил общественность, — это конфиденциальность данных. Комитет напомнил, что требования законодательства в этой области очень строгие:

Важное правило: Все данные, поступающие из банков в налоговые органы, по закону считаются налоговой тайной . Разглашение этой информации, ее передача третьим лицам или использование в целях, отличных от установленных, строго запрещено законом.

Международные стандарты и прозрачность

Подобный обмен информацией между банками и налоговыми органами не является нововведением Узбекистана. Это система, широко применяемая в международной практике.

В частности, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) такие механизмы считаются одним из основных инструментов борьбы с теневой экономикой и обеспечения налоговой прозрачности. Напомним, что Узбекистан также является активным членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях.

Примите участие в обсуждении!

Налоговый комитет сообщил, что данный проект постановления еще не принят, а выставлен на общественное обсуждение .

Ведомство призывает всех граждан, предпринимателей, независимых экспертов и представителей СМИ принять активное участие в этом обсуждении. Все обоснованные предложения и замечания обязательно будут рассмотрены в процессе дальнейшего совершенствования документа.