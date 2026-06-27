На поддержку 457 задолжавших предприятий выделят 50 млн долларов
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Просроченная задолженность 457 предприятий сети достигла 3,5 трлн сумов. Основная проблема связана с высокой себестоимостью продукции и недостаточным спросом на производимые товары на рынке.
Ответственным лицам поручено отдельно изучить деятельность каждого предприятия, провести аудит их финансового состояния и разработать индивидуальные программы оздоровления.
На поддержку данных предприятий будет выделено 50 миллионов долларов. Средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей, снижение себестоимости продукции и наладку производства товаров с высоким рыночным спросом.
Принимаемые меры направлены на снижение долговой нагрузки предприятий, их вывод из убыточности и повышение конкурентоспособности продукции.
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