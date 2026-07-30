Starlink впервые передал трансляцию посадки Starship прямо из океана

·53·Технологии
Starlink впервые передал трансляцию посадки Starship прямо из океана

В сфере космических исследований и телекоммуникаций зафиксировано очередное важное технологическое достижение. Как сообщает издание иксбт.ком, во время очередного испытательного полета транспортной системы Starship компания SpaceX сумела организовать высококачественную прямую трансляцию посреди океана. Решающую роль в выполнении этой сложной задачи сыграла спутниковая связь Starlink. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Стабильная связь и уникальные кадры посреди океана

В ходе полета специалисты компании установили специальные плавучие буи в районе падения корабля или зоны его будущего мягкого приземления. Эти желтые устройства были оснащены терминалами Starlink, которые в реальном времени передавали на Землю изображения, получаемые из космоса и с поверхности воды. На опубликованных видео отчетливо видно, как корабль движется над океаном, совершает приводнение с работающими двигателями и создает гигантские брызги.

Как выяснилось, процесс съемки проходил в условиях сильного океанского волнения и постоянной качки лодок. Тем не менее терминал Starlink обеспечил передачу сверхстабильной картинки с минимальной задержкой. Видеокамера была установлена на специальный стабилизирующий подвес, что позволило сгладить воздействие волн и наблюдать финальные секунды практически в прямом эфире.

Новые грани технологии

Данное испытание на практике доказало безупречную работу системы Starlink не только на суше, но и на движущихся морских платформах в сложных условиях. Благодаря фазированным антенным решеткам в составе системы терминалы способны работать без обрыва связи даже в удаленных частях океана. Это показывает, насколько важны подобные решения не только для тестов космических технологий, но и для других отраслей.

По словам специалистов, в будущем эта технология может найти широкое применение для организации надежного интернета и связи в морской логистике, научно-исследовательских экспедициях и на объектах, расположенных вдали от береговой инфраструктуры. Для масштабных проектов такие мобильные и надежные сети кардинально расширят возможности обмена данными на любых расстояниях.

Оценка Илона Маска и планы на будущее

Напомним, что ранее основатель SpaceX Илон Маск лично прокомментировал результаты тринадцатого испытательного полета Starship. По его словам, управляемое приводнение верхней ступени космического корабля в Индийском океане было выполнено с высочайшей точностью. Если бы программа испытаний предусматривала такую задачу, корабль можно было бы поймать в воздухе не в воду, а с помощью механических «рук» стартовой башни.

В настоящее время специалисты SpaceX анализируют эти данные и готовятся к следующим полетам. Опыт и тестовые кадры, полученные с помощью плавучих буев в океане, послужат важной основой для дальнейшего совершенствования технологий управляемой посадки и обеспечения их безопасности.

StarshipStarlinkSpaceXИлон МаскТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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