Фильм «Один дома» может снова вернуться на большие экраны

Маколей Калкин, актёр, сыгравший главного героя Кевина Маккалистера в знаменитом фильме «Один дома» (Home Alone), спустя много лет может вернуться к своей легендарной роли. Согласно сообщениям зарубежных СМИ, актёр обсудил с Disney идею нового фильма, и в настоящее время проект находится на начальной стадии.

Сообщается, что по новому сюжету Кевин предстанет уже взрослым отцом семейства. Однако на этот раз события будут развиваться неожиданным образом: сам Кевин окажется за пределами дома, а внутри его сын будет готовить различные ловушки и пытаться не впустить отца домой. Таким образом, фильм может продемонстрировать современную и перевёрнутую интерпретацию оригинальных событий.

По данным источников, компания Disney отнеслась к этой идее положительно. Тем не менее, проект ещё официально не утверждён, и официальных заявлений о начале съёмок не поступало.

Если фильм будет реализован, Маколей Калкин вернётся к образу Кевина Маккалистера спустя почти 34 года. Для миллионов фанатов это может стать одним из самых долгожданных кинособытий, которое вновь оживит воспоминания детства.