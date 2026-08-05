«Интер» отклонил предложение на 40 миллионов евро

·51·Спорт
«Интер» отклонил предложение на 40 миллионов евро

Миланский «Интер» категорически отклонил огромное предложение в размере 40 миллионов евро от представителя Английской премьер-лиги «Брентфорда» по молодому таланту Александару Станковичу. Это решение оценивается как важный шаг в рамках долгосрочных планов клуба и стремления сохранить стабильность состава. Полузащитник, сын легенды клуба Деяна Станковича, уже успел стать одной из центральных фигур в новых тактических схемах команды. Об этом Goal.com сообщает .

Согласно информации Ла Gazzetta делло Sport, единогласное «нет» этому трансферу сказали не только руководители клуба, но и сам футболист с его семьёй. Молодая сербская звезда, ярко выступавшая в прошлом сезоне за бельгийский «Брюгге», выигравшая чемпионат в Жюпилер Про-лиге и признанная лучшим молодым игроком сезона, предпочла остаться в Милане. Это свидетельствует о высоком доверии итальянского гранда к собственным воспитанникам.

Центральная фигура тактических планов Кристиана Киву

Главной причиной отказа от трансфера называются тактические взгляды главного тренера Кристиана Киву. Румынский специалист на предсезонных сборах использует Станковича как важную часть пятифутбольной линии полузащиты. Молодого футболиста готовят на роль главного сменщика Хакана Чалханоглу. В предыдущих сезонах попытки тренерского штаба использовать опытных игроков — Пётра Зелиньски, Генриха Мхитаряна и Николо Бареллу — в глубокой позиции плеймейкера не дали ожидаемого результата, поэтому теперь ставка сделана именно на Станковича.

Александар идеально подходит для этой позиции благодаря технической надёжности и тактической дисциплине. По информации из тренерского штаба, доверие к футболисту является абсолютным и безусловным. Сохранив его в команде, Киву получил своеобразный тактический страховой полис на долгий сезон, который пройдёт сразу на нескольких фронтах.

Другие изменения на трансферном рынке и проблемы с контрактами

Однако это решение не могло не повлиять и на другие процессы на трансферном рынке. «Интер» по-прежнему заинтересован в Кёртисе Джонсе, выступающем за «Ливерпуль». Кристиан Киву высоко ценит энергию и универсальные качества английского полузащитника. Тем не менее сейчас этот трансфер осложняется тем, что линия полузащиты переполнена игроками.

На фоне проблем в центре поля руководство команды сосредоточилось на усилении обороны опытным футболистом. «Нерадзурри» активно работают над трансфером защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Сообщалось, что президент Джузеппе Маротта и спортивный директор Пьеро Аузилио достигли договорённости с лондонским клубом по сумме трансфера.

Тем не менее переговоры временно приостановлены из-за условий личного контракта. Аргентинский футболист требует зарплату около 7 миллионов евро за сезон. Учитывая, что в настоящее время Бенжамен Павар получает 5 миллионов евро, руководство «Интера» осторожно подходит к вопросу, чтобы не допустить резкого увеличения зарплатной ведомости и сохранить финансовую стабильность клуба.

ИнтерАлександар СтанковичБрентфордКристиан КивуСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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