Виктора Осимхена предложили Атлетико Мадрид
Нападающий Галатасарая Виктор Осимхен через посредников был предложен Атлетико Мадрид, однако испанский клуб отказался от трансфера. По данным Клуб Уриа, трансферная стоимость нигерийского футболиста оценивается примерно в 75 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com .
27-летний нападающий был готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы выступать под руководством Диего Симеоне. Несмотря на высокие доходы в Турции, где действуют налоговые льготы для иностранных резидентов, он открыто демонстрировал своё желание. Действующий контракт футболиста с клубом из Стамбула рассчитан до 2029 года.
Причины отказа мадридцевРуководство Атлетико заявило, что у клуба недостаточно средств для осуществления столь крупного трансфера. Кроме того, в центре атаки команды ключевую роль играет Хулиан Альварес, и клуб не планирует продавать аргентинского футболиста.
В январе после матча Лиги чемпионов Осимхен высоко оценил Диего Симеоне и его команду: «Я его поклонник. Это агрессивная команда с уникальным стилем», — подчеркнул он, говоря о своём соотечественнике.
Интерес других европейских клубовКак сообщает Goal.com, представители нападающего предложили его не только Атлетико, но также Барселоне, Арсеналу и Тоттенхэму. Тоттенхэм предлагал более 55 миллионов евро, однако эта сумма значительно ниже запрошенной Галатасараем.
В настоящее время агенты Виктора Осимхена продолжают переговоры с другими заинтересованными командами. В ближайшие дни станет известно, как сложится судьба нападающего, блистающего в чемпионате Турции, в летнее трансферное окно.
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